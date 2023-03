COLLABORATION – BNI Madagascar, fidèle partenaire de femmes entrepreneures

BNI Madagascar réaffirme son engagement avec le Grou­pement des femmes entrepreneures de Madagascar, GFEM, pour le développement d’une culture entrepreneuriale solide et l’accélération de la croissance des PME et TPME au niveau national. La participation de la banque en tant que «Sponsor officiel » du SAFE 2023, du 17 au 19 mars 2023, au Novotel Alarobia, renforce le partenariat signé entre les deux parties depuis l’année dernière. « Pour répondre aux besoins quotidiens des entrepreneures et futures entrepreneures, nous disposerons d’un stand durant les trois jours. Nos experts métiers seront sur place pour les écouter, orienter et conseiller», selon Ndrina Ralaimanisa, Directeur de la communication et des relations publiques de BNI Madagascar.

BNI Madagascar s’engage au sein du groupement avec des programmes d’assistance technique aux PME en vue d’accélérer leur croissance. De ce fait, une conférence portant sur le thème « Les femmes entrepreneures et la banque un duo gagnant-gagnant » a été développée par Madame Arivolala Andriambahiny, Directeur des opérations commerciales de BNI/KRED le vendredi au SAFE

Toujours dans la foulée de cet engagement, BNI Mada­gascar a donné la parole à la Lauréate TJE 2007, Mireille Ranaivo, Directrice des sociétés MYRAH et SEPM en tant que paneliste dans le cadre d’une conférence sur le thème « Leaders inspirants, à la pointe de l’innovation et champion du changement social » le samedi. L’occasion lui a permis de partager la manière avec laquelle BNI Madagascar l’a accompagnée. Elle a démontré en quoi le Trophée lui a été bénéfique pour développer son business. Avec près de 52% de crédits octroyés à la gent féminine, BNI Madagascar qui compte aussi 57% de femmes dans son effectif est très bien placée pour avancer dans l’entrepreneuriat féminin. Raison pour laquelle BNI Madagascar soutient financièrement Sambo Fanjanirina Claudette, la gérante de la société VASIA IHOROMBE, travaillant dans la confection art malagasy, la production de tournesol, la transformation des produits agricoles … pour pouvoir participer au SAFE 2023 avec son propre stand.