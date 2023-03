ANOSIZATO – Un détrousseur armé vole et tue

Des traces de sang séché sur un mur, des riverains toujours en émoi, une famille endeuillée, une femme de 40 ans, traumatisée sur son lit d’hôpital. C’est ce qui a été constaté, samedi matin, à Ambanimaso-Anosizato. Une tragédie de vol et meurtre s’y est produite la veille entre 19 heures et 19h30. La quadragénaire gère un cash point. Elle rentrait à pied et était déjà à quelques mètres de son domicile quand tout a basculé dans l’horreur. Un inconnu et dissimulant sa tête sous un capuchon, l’a devancée. Puis, il s’est tourné vers elle et a agrippé ses bras. Il a essayé d’arracher son sac, mais elle l’a fait tomber. Il s’est relevé et est parvenu à avoir le sac. Sa victime l’a de nouveau mis à terre. C’est à ce moment-là qu’il a sorti de sa manche un poignard et a voulu lui transpercer le cou. Heureuse­ment, la femme a chuté et le coup a effleuré sa tête, laissant une égratignure. En possession du butin, son voleur l’a abandonnée. Deux tirs d’arme à feu ont retenti, sans qu’on sache d’où cela venait. Dans la confusion, une autre piétonne a été tuée par le scélérat avec son couteau. Il a ensuite planté un bon coup dans le ventre d’un receveur de taxi-be.