Travail – Les inspecteurs du travail reprennent leurs activités

Après des mois de revendications, le collectif des contrôleurs et inspecteurs du travail décide de travailler. « Dans le contexte de pandémie dans le pays, la situation du travail en général se dégrade, de nombreuses sociétés envoient des employés au chômage technique. Des entreprises ferment. D’autres diminuent leurs activités. De ce fait, de nombreux travailleurs sont dans une situation difficile et nous nous devons de continuer notre activité », souligne Denis Pierre Randria­nandrasana, porte-parole du collectif des inspecteurs et contrôleurs du travail.

Lors de leur intervention, hier, le collectif a souligné que les inspecteurs du travail continuent de faire le service minimum. « Nous effectuons le service minimum pour assurer le traitement des dossiers qui nous sont soumis », a martelé le porte-parole.

Néanmoins les revendications des inspecteurs et contrôleurs sont encore maintenues. « Le confinement a entraîné de lourdes conséquences aux travailleurs. Nous continuons quand même à sensibiliser les employeurs par rapport à leurs différentes obligations et leurs responsabilités vis-à-vis de l’employé. Par ailleurs, nous invitons l’Etat à renforcer l’effectif des inspecteurs du travail qui travaillent dans toutes la grande île », enchaîne-t-il. Depuis le confinement du mois de mars 2020 jusqu’à présent, sept cents descentes ont été effectuées par les inspecteurs du travail.