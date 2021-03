Santé publique – Les formes graves montent en flèche

Les chiffres sur la Covid-19 ont une tendance à la hausse. Les formes graves augmentent.

Le nombre des personnes qui développent les formes graves de la maladie à coronavirus monte en flèche. Il passe de cent quatre à cent vingt-quatre, en l’espace de 24 heures. C’est le bilan épidémiologique du coronavirus du 18 mars, diffusé sur la chaîne de télévision nationale, hier.

Le ministre de la Santé publique, le professeur Hani­trala Jean Louis Rakotovao a déjà annoncé, le 18 mars, que « les symptômes de la maladie sont un peu plus sévères et que les formes graves sont nombreuses », en cette épidémie de Covid-19, 2021. La négligence est la première explication apportée par des médecins. « Beaucoup ne se préoccupent pas d’appliquer les gestes barrières pour éviter la maladie. Ils ne viennent en consultation, que lorsqu’ils présentent la forme grave de la maladie », regrettent des professionnels de santé.

Par ailleurs, des médecins suspectent la circulation de la nouvelle variante du virus de Covid-19, à Madagascar. « La nouvelle variante se propage rapidement, et elle affecte des jeunes. Malheureusement, on ne peut pas confirmer s’il s’agit de la nouvelle souche ou non, car nous ne disposons pas du matériel nécessaire pour identifier la nouvelle souche », explique un professeur.

Cent cas par jours

Les hôpitaux sont débordés par des cas graves, selon des sources. « Plusieurs cas graves sont pris en charge dans les hôpitaux, actuellement », indique un médecin à Antananarivo. La grande majorité des formes graves recensées sont dans la région d’Analamanga.

En parallèle à cette hausse des cas graves, le nombre de décès augmente. Madagascar chiffre trois cent quarante décès liés au coronavirus, en un an. Les deux derniers décès sont répertoriés, à Diana et à Atsimo Andrefana, à la date du 18 mars.

Les nouveaux cas détectés par jour ne tombent pas au dessous de cent. Le 18 mars, cent quatorze nouveaux cas sont rapportés. Soixante-dix ont été détectés à Analamanga, dix sept à Analanjirofo, onze à Diana, quatre dans l’Alaotra Mangoro et quatre dans le Vakinankaratra, trois à Boeny, deux à Menabe, un à Sofia, un à Atsinanana, et un à Matsiatra Ambony. Ce qui rapporte à neuf cent vingt-deux les personnes qui sont en traitement dans tout Madagascar. Le taux de positivité augmente. Il a atteint 15%, le 18 mars.