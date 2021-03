Région Diana – Des poulpes en abondance

La saison de la pêche du poulpe 2021 est ouverte récemment pour la côte-est de la région DIANA (Cap d’Ambre jusqu’à la Baie de Lokia).

Après deux mois et demi de fermeture, plus précisément du 1er Janvier 2021 au 13 Mars 2021, pour laisser les poulpes grandir et se reproduire, plus de 891 pêcheurs se sont réunis dans différents sites avec beaucoup d’enthousiasme pour célébrer l’ouverture de la zone le 13 mars dernier au début de la matinée. Cette zone concerne les onze villages situés dans les cinq communes rurales du district d’Antsiranana-II, à savoir Andranovondronina, Ra­mena, Mahavanona, Ambolo­- bozobe, Ankarongana.

Avec des captures records de poulpes pesant plus de 21 tonnes, le bilan de cette matinée de pêche est très positif, même si les données émanant de la commune rurale d’ Andranovondronina ne sont pas encore disponibles. Selon les explications, les rendements ont augmenté de manière encourageante malgré la petite taille due à la présence des pêcheurs indisciplinés qui ont déjà violé la zone avant la date d’ouverture officielle. Les poulpes pêchés par pêcheur pesaient en moyenne 25, 1kg le jour de cette ouverture. Le record revient à un pêcheur d’Ambodivahibe ayant capturé un poulpe de 7 kg. L’efficacité de ce mode de gestion durable des ressources se confirme.

Il est bien de noter qu’une réunion de toutes les parties prenantes a précédé cette date d’ouverture afin d’éviter la gabegie et irrégularités au sein de chaque communauté. Lors de cette réunion, des dispositions ont déjà été prises pour le bon déroulement de cette date. Citons entre autres, le transport et la circulation des captures , le paiement de ristourne, la collecte, le respect de la zone de pêche, le prix… En fait, les participants fixent le prix d’achat à 4 000Ar le kilo.

L’objectif étant d’assurer une meilleure reproduction de cette espèce afin que les pêcheurs puissent avoir une bonne capture aussi bien en quantité qu’au niveau de la taille marchande des poulpes pêchés. Ce qui permettra d’augmenter par la suite les revenus des pêcheurs. En outre, la pêche aux poulpes fait vivre plusieurs ménages dans le littoral.