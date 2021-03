Portraits – Des Femmes….et des mines

Le secteur extractif est vu comme un domaine exclusif aux hommes. Dur, rude, dangereux, difficile, compliqué, autant d’adjectifs qualificatifs. Le secteur extractif emploie 12% de femmes et 88% d’hommes. Sur la base de données des sociétés déclarantes (Rapport EITI 2018), il y a quatre mille huit cent hommes sur les cinq mille cinq cent employés dans le secteur. Les femmes qui y travaillent donnent des touches particulières à leurs taches. « L’approche genre dans le secteur extractif est à comprendre différemment » s’expriment des femmes qui ont bien voulu faire partie de cette série de portraits.

Quelle est la place de la femme dans le secteur minier qui pèse 4,41% sur le PIB ?

Les derniers chiffres du BCMM en 2018 soulignent que Madagascar peut être divisé en 1702 544 carrés miniers, donc d’énormes ressources minières disponibles. De nombreux projets d’exploitation minière sont en cours tels qu’Ambatovy avec l’exploitation de nickel et de cobalt, de minerais de boue, l’extraction d’ilménite dans le sud-Est, la production de ciment, de graphite et l’exportation de chrome. Selon la liste de l’EITI en 2018, d’autres produits miniers sont actuellement exploités tels que l’amsul, la pouzzolane, l’argile, le cipolin, la boue de minerais, l’ilménite, le zircon, la monazite, le graphite, la chromite brute et concentrée, le chrome rocheux, et la labradorite. On dénombre douze mille cartes d’orpailleur et deux mille de cartes de collecteur. Par ailleurs, de nombreux projets tels que le projet Ranobe de Toliara, l’exploitation de graphite Molo, le zircon de Beravina ou encore le projet d’exploitation de terres rares d’Ampasindava dans le nord-ouest, encore en phase de recherche et d’exploration, sont à promouvoir dans le secteur minier.

Minoritaires

51 % de la population malgache sont des femmes. Elles représentent 10% des travailleurs dans le secteur minier.

Des femmes et des métiers d’hommes

Elles sont cinq femmes travaillant dans des compagnies minières, une organisation gouvernementale, une entreprise familiale et sont actives dans une association regroupant des femmes du milieu extractif, à témoigner qu’elles y ont leur place.

Avis d’une spécialiste des grandes mines

« Les femmes sont minoritaires dans le secteur extractif même si elles sont majoritaires dans le pays. Il faut tenir compte du fait qu’il y a moins de femmes que d’hommes sur le marché du travail. Pour diverses raisons, beaucoup de femmes malgaches ne sont pas autorisées à travailler par leur mari, leur tradition, des femmes au foyer, des femmes qui n’ont pas obtenu des qualifications. Le nombre d’hommes par rapport aux femmes dans le secteur extractif n’est pas proportionnel. Pourtant, les femmes peuvent très bien faire partie des chaînes de la valeur du secteur extractif et en bénéficier les revenus et les opportunités » explique d’emblée Lydie Ralalarison, présidente de l’Association Women in Mines and Resources, (WIMR), des femmes dans le secteur minier. « Les femmes constituent une charge pour l’économie du pays car elles ne sont pas assez présentes sur le marché du travail. Pourtant, si ces femmes majoritaires, contribuent suffisamment au PIB, en travaillant dans un secteur porteur et pilier du développement tel que les mines, le pays pourra sortir de la pauvreté » continue Lydie Ralalarison. L’Association qu’elle préside, entend changer les donnes, en faisant valoir l’approche genre dans le secteur extractif. « La WIMR interviendra à tous les échelons du secteur. Allant du secteur pétrolier au minier en passant par l’artisanal, formel et informel où les femmes sont présentes. Les membres contribueront à la formalisation de l’informel, au plaidoyer à tous les niveaux, à la prise en compte du travail des femmes et des enfants. Si nous devons proposer des lois, nous le ferons » affirme la présidente de l’association WIMR.

Elisa Robertha Rahoasa, 31 ans, mariée, mère de deux garçons

« J’ai fait les études d’ingéniorat sur le Bâtiment et Travaux publics à l’école Supérieure Polytechnique d’Antananarivo. J’ai débuté ma carrière en 2015 au sein de la société Towerco of Madagascar en tant que Concept and Design Engineer et ensuite intégré Ambatovy en 2016 en tant que Ingénieur en Génie Civil et Structures jusqu’à maintenant.

« Je travaille avec l’équipe « Engineering – Civil and Structural » sur tout ce qui concerne les infrastructures et les ouvrages (métalliques, béton, bois etc…), constructions et maintenance dans le site. Je m’occupe des calculs et des dimensionnements pour les nouvelles constructions, des renforcements et des réparations des infrastructures existantes. Ma tâche consiste aussi à m’occuper des supports techniques des autres départements pour les projets en cours d’exécution, à valider et à vérifier des notes de calculs venant des sous-traitants externes. C’est un travail qui pourrait très bien être exercé par les femmes comme par les hommes. Les femmes sont tout à fait capables si elles ont de la compétence. Un travail considéré comme typiquement masculin par presque la majorité de ses collègues n’est pas toujours facile. Mais avec la motivation et la passion pour le domaine, j’ai fini par m’y habituer et être épanouie dans mon travail. La touche particulière que moi je porte dans mon milieu professionnel est mon caractère déterminé et perfectionniste afin de toujours me sentir toujours satisfaite de mes tâches une fois accomplies. Les touches particulières des femmes sont leur aptitude à être plus attentives, leur souci du détail, la transparence et la bonne gestion du timing. La preuve irréfutable en est que de nos jours, les pays et les entreprises qui appliquent cette parité pour que les hommes et les femmes puissent avoir le même pouvoir d’actions affichent de meilleurs résultats et succès.

Natacha Rasolonandrasana, ingénieur en maintenance industrielle, QMM Rio Tinto

La femme ingénieure est appelée « Manage Physical Asset specialist » dans sa compagnie. Elle est la seule femme qui tient ce rôle dans la compagnie.

Elle assure la gestion des actifs physiques afin d’avoir une vision globale du cycle de vie de chaque bien, les équipements (mécanique, électrique, hydraulique, informatique, électromécanique….) de production, les bâtiments, les outils et les véhicules. Natacha Rasolonandrasana s’occupe également de la gestion des travaux dans le but d’améliorer les travaux de maintenance. Cela implique la production, la maintenance et l’approvisionnement qui travaillent ensemble afin de s’assurer que les activités de maintenance soient effectuées de la façon la plus efficace et efficiente. Son style particulier est qu’elle est méticuleuse dans l’organisation et la planification de la maintenance, du temps d’arrêt et du coût de maintenance.

N’est-ce pas trop compliqué pour vous en tant que femme?

« La plupart du temps, je ne suis que la seule femme dans la pièce, dans l’usine même. Cependant, j’ai toujours insisté sur le fait que mes homologues masculins voient ma contribution et mes compétences plutôt que la femme que je suis. Mais dans l’ensemble, je dirais que j’ai toujours mérité ma place à table et respectée, même si je suis la seule voix ».

Avez-vous été victime de discrimination de la part de vos collègues ?

« J’ai rarement été confrontée à des commentaires ou à des comportements ouvertement misogynes, je suis donc reconnaissante à tous les hommes qui m’ont permise de travailler dans une paix relative et de continuer mon travail sans avoir à me soucier de ma sécurité et de ma santé. Ce qui était difficile auparavant, ce sont les remarques quotidiennes sur l’étrangeté de mon choix de carrière. La compagnie m’a développée davantage dans les domaines du leadership, du travail d’équipe et de la conduite du changement. C’est très difficile de réussir sans un soutien et une bonne équipe ».

Nantenaina Rasolonirina, actuelle DG pi de l’office national des mines et des industries stratégiques (oMnis).

Juriste de formation, Nantenaina Rasolonirina travaille pour l’OMNIS depuis 2006 où elle a occupé plusieurs postes – entre autres: Conseillère juridique, Gestionnaire du personnel, Responsable de la cellule informations et communication et Responsable de la cellule des études du marché de l’Energie. Nommée en novembre 2020, en tant que Directeur Général Adjoint Management de l’OMNIS, elle occupe aussi actuellement le poste de DG pi. Elle a de solides expériences dans l’industrie extractive, et a notamment participé dans les négociations des Cntrats de Partage de Production, dans la révision du Code Pétrolier et autres textes règlementaires du secteur. Elle a aussi bénéficié de plusieurs formations relevant de l’industrie, dont récemment le Master of Sciences in Mineral and Energy Economics – Curtin University – Australia.

Outre ses activités professionnelles, elle est également Vice-Présidente du Women in Mining Resources (WIMR) Madagascar et membre fondatrice de l’Australia Alumni Association Madagascar lesquelles œuvrent en tre au tres pour la promo tion des femmes particulièrement dans le secteur extractif.

Une femme dans le milieu du pétrole. Comment faites-vous pour continuer et exercer dans un milieu d’hommes? Descentes sur terrain, recherches, Prises de décisions stratégiques, Influences et pressions diverses, recherche de résultats…

C’est vrai que l’on peut qualifier le monde du pétrole comme un milieu d’hommes, mais heureusement on voit de plus en plus de femmes dans ce secteur. D’ailleurs, à l’OMNIS , beaucoup de femmes occupent des postes à haute responsabilité : PCA, DG pi, DRH, Directeur Minéral et Forage, Directeur du Laboratoire, Directeur des Affaires juridiques .. Et je vois cela aussi dans les autres entités qui travaillent dans le secteur extractif. Cela dit, des efforts restent à faire pour réduire l’écart. Quant aux Descentes sur terrain, recherches, Prises de décisions stratégiques, Influences et pressions diverses, recherche de résultats…, ce n’est pas le sexe qui détermine les attitudes de chacun pour y faire face, c’est plutôt la personnalité.

Quel adjectif donneriez-vous à la qualité d’une femme travaillant dans le milieu extractif?

Un seul ne saurait suffire, je dirai au moins trois : endurante, polyvalente et empathique.

Que vous apporte personnellement le fait d’appartenir à une association de femmes dans le secteur extractif, Women in Mining and Resources (Wimr) ?

Wimr, c’est de belles amitiés, beaucoup d’échanges, de défis mais aussi d’opportunités, sans oublier les rires et les bons moments. Je saisis cette opportunité pour inviter les femmes du secteur extractif à nous joindre.

Andrianina Mariella Rakotondramanana Responsable communication – Entreprise familiale de lapidairerie

« La Communication m’a permis d’apporter du développement à notre activité. Elle m’a donné l’opportunité d’avoir une vision différente de nos activités familiales. J’essaie d’apporter de nouvelles idées pour améliorer la qualité des travaux et l’image de l’entreprise. Bien que je m’occupe de la communication, cela ne m’empêche de contribuer aux tâches quotidiennes liées aux finitions des produits en pierre. Comme la majorité des acteurs dans le secteur minier sont des hommes, la touche féminine est toujours importante. Cela permet notamment de garantir des travaux plus soignés et le souci des détails. Je suis toujours prête à faire de mon mieux pour le développement de notre entreprise et des petites mines dans son ensemble.

Ma grand-mère est la première responsable de l’exploitation sur terrain dans les carrières. Ma mère et tous les autres membres de la famille y prennent part également. C’est une passion familiale. Les femmes constituent d’éléments clés pour le développement des petites mines selon leurs compétences et capacités. Il ne devrait pas y avoir de discrimination.

La communication constitue un élément incontournable si on souhaite l’essor de ce secteur. Les opérateurs des petites mines demeurent souvent invisibles ce qui leur empêche de développer leurs activités. La communication permet notamment d’atteindre un marché plus important et non se contenter des démarcheurs et des nombreux intermédiaires. Elle permet de forger une image qui distingue des concurrents. Aussi, elle offre l’opportunité de rendre les pierres de Madagascar plus attrayantes. Cela démontre également le professionnalisme ».