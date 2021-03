Insécurité – Vingt malfaiteurs arrêtés en deux jours

Seulement en quarante huit heures, vingt individus ont été appréhendés par les patrouilleurs de la police nationale déployés dans plusieurs quartiers de la capitale, cette semaine. Six ont dévalisé des maisons à Tsimbazaza et à Androndra, douze ont commis des vols à la tire à Andravoahangy, aux 67ha, à Anjanahary, à Mascar, à Isotry et à Anosy.

La majorité d’entre eux ont été surpris en flagrant délit. Les deux derniers sont des braqueurs. Ils ont été pris en possession d’un pistolet de fabrication locale. Ils projetaient d’attaquer un grossiste du côté d’Anosibe. L’équipe d’intervention de la police est arrivée à temps et parvenue à avorter le holdup. L’arme a été confisquée pour les besoins de l’enquête.

Au terme de leur passage au parquet, aucun des malfaiteurs n’a échappé à la prison. Ils croupissent maintenant dans la maison centrale d’Antanimora en attendant le jour où ils répondront de leurs actes devant le tribunal. La police conseille tout un chacun d’être toujours prudent. Des éléments en civil se déplacent de jour comme de nuit pour veiller à la sécurité des citadins.