Inclusion financière – Le groupe Orange cible les populations rurales

IFC s’associe à Orange Money pour renforcer l’accès aux services financiers numériques à Madagascar. Les femmes et les populations rurales en seront les bénéficiaires.

TOUCHER de nouveaux clients. Le service Mobile Money du groupe Orange Madagascar est soutenu par la Société financière internationale (IFC), un groupe de la Banque mondiale. Les femmes et les populations rurales seront particulièrement prises en comp te dans ce t accord. Madagascar affiche l’un des taux d’inclusion financière les plus faibles au monde. En 2017, seulement 18% de la population adulte détenaient un compte auprès d’une institution financière ou via un service de mobile money. Mais depuis son lancement en 2010, grâce aux investissements réalisés par les établissements de monnaie électronique et à une réglementation progressive, le mobile money s’est rapidement développé à Madagascar. Il y a ainsi aujourd’hui dans le pays plus de comptes mobile money que de comptes auprès d’institutions financières. «

Le développement rapide des solutions de mobile money et des services financiers numériques est une véritable opportunité pour renforcer l’inclusion financière à Madagascar, en particulier pour les populations vivant en milieu rural, notamment dans les zones reculées mal desservies. IFC s’est engagée à soutenir la croissance de ces canaux innovants, aujourd’hui plus importants que jamais en raison de la crise de la COVID-19 », a fait savoir dans un communiqué, Marcelle Ayo, Représentante pays d’IFC pour Madagascar.

Stratégies spécifiques

L’accord de partenariat consiste à analyser le comportement des clients du groupe Orange, à améliorer l’efficacité de son réseau de distribution pour toucher ces nouveaux clients-cibles. Des activités et des stratégies spécifiques seront également conçues pour amener davantage de femmes à utiliser le service, à la fois comme clientes finales et comme agents de distribution.

« Les services de mobile money d’Orange Money Madagascar permettent à ses plus de deux millions de clients dans le pays de retirer ou de transférer facilement et partout de l’argent, en s’appuyant sur son réseau de plus de 10 000 agents répartis à travers le territoire » relate le communiqué. La société a récemment acquis une licence de monnaie électronique et vise à élargir son réseau et ses produits

Ce partenariat avec IFC permettra d’apporter ces solutions essentielles à un plus grand nombre de personnes, de manière directe et à travers des partenariats avec les administrations et le secteur privé. Il reste encore beaucoup à faire pour étendre ces services sécurisés et transparents dans tout le pays » a fait savoir Mathieu Berthelot, directeur général d’Orange Money Madagascar.

Le projet renforcera la compétitivité et la concurrence sur le marché du mobile money à Madagascar, ce qui est essentiel pour améliorer la qualité des services aux consommateurs. Il s’intègre également dans la stratégie nationale d’inclusion financière de Madagascar (2018-22) qui voit la technologie comme une opportunité d’accroître l’accès et l’utilisation des services financiers à Madagascar. Il s’inscrit dans le cadre d’un effort plus large du groupe de la Banque mondiale pour améliorer l’inclusion financière et stimuler la croissance économique.