Compagnie d’assurances – ARO ouvre un pôle dédié à ses gros clients

La compagnie d’assurances Aro a inauguré un centre qui est dédié à ses plus gros clients, appelé également « Pôle grands comptes ».

C’était l’événement économique de la semaine. L a compagnie d’assurances Aro a inauguré le lundi 15 mars son premier « Pôle grands comptes ». Comme son nom l’indique il s’agit d’un centre ultramoderne dont le fonctionnement est assuré par des experts dans leurs domaines respectifs et dont la tâche consiste exclusivement à répondre aux services dont ont besoin les plus grands clients de cette compagnie, leader dans le domaine de l’assurance à Madagascar.

« La Compagnie ARO jouit d’une image solide et historique dans le domaine des assurances à Madagascar. Nous en sommes la référence depuis 45 ans. La formule de notre succès est simple : nos clients sont au cœur de nos démarches et de toutes nos réflexions. En inaugurant ce Pôle grands comptes, nous perpétuons cette démarche qui est de proposer à nos clients un accompagnement complet allant de notre expertise en assurances aux conseils sur toutes les problématiques risques » déclare Lantonirina Andrianary, directrice générale de la Compagnie ARO.

Les fameux « grands comptes » sont composés essentiellement des plus grandes entreprises privées de Madagascar mais également de quelques établissements publics ou parapublics, qui contribuent à rehausser le prestige de ARO.

Concurrence

Normal donc que nombreux parmi les plus grands opérateurs du pays ont été aperçus à la cérémonie organisée dans les locaux de la compagnie à Antsahavola lundi ainsi que quelques hauts responsables des organismes étatiques. Dans le contexte de morosité actuel, accentué par la pandémie de Covid-19, ARO apporte un réel note d’espoir quant à la reprise économique prochaine.

« Le contexte de la concurrence incite aujourd’hui les entreprises à innover et plus que jamais à recentrer leurs stratégies sur leurs clients. ARO met à la disposition de sa clientèle grands comptes une équipe dédiée et un service sur-mesure », souligne de son côté Rianando Jean Christian Rakotoarimanga, directeur du «Pôle grands comptes».

C’était également une occasion pour la directrice générale de la compagnie de dresser des projets de modernisation avec notamment la digitalisation qui est déjà en cours ainsi que des nouveaux services et produits qui attendent les clients de la compagnie.