Sports universitaires 8 – Le basket locomotive de redynamisation

Relance des championnats universitaires. Déter­minée à promouvoir la discipline, la Fédération malga­che de basketball est la première fédération à collaborer avec l’université d’Anta­nanarivo à partir de cette année.

Le président de l’université d’Antananarivo, le professeur Mamy Raoul Ravelo­manana d’une part et le président de la Fédération malgache de basketball, Jean Michel Ramaroson de l’autre, ont procédé hier à Ankatso à la signature de convention ou plutôt l’accord de cadre. Dans le cadre de ce partenariat, la fédération s’engage à accompagner l’université à organiser, dans les règles de l’art, les championnats universitaires. Parmi ces engagements figurent entre autres l’appui technique, la formation des moniteurs sportifs, arbitres et coaches, la dotation d’équipements.

Lors de la cérémonie d’hier, la fédération a doté d’une dizaine de ballons l’Université d’Antananarivo. L’instance nationale de la balle orange établira dans le plus bref délai un programme de compétitions allant à l’inter promotions, mentions et départements, en passant aussi par le cham­pionnat triangulaire inter universités, militaires et civils et projette même de concocter une compétition internationale.

Dans la foulée, la fédération envisage de lancer cette année, au mois de juin, l’organisation d’un tournoi régional de basket 3 contre 3 ouvert aux universités de l’océan Indien en invitant ceux de la Réunion, de Mau­rice et des Comores.

Le président de la fédération a profité de cette occasion pour solliciter l’appui du ministère de la Jeunesse et des sports pour réhabiliter les infrastructures comme le gymnase. «La promotion des compétitions au sein de l’uni­versité est la suite logique de nos activités au niveau de la base, au sein des établissements scolaires primaires et collèges. Les championnats universitaires nous serviront également de détection des élites qui pourront renforcer l’équipe nationale », souligne Jean Michel Ramaroson, président de la fédération.