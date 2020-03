Prix du riz – Les collecteurs pointés du doigt

Pris au dépourvu, les commerçants du marché d’Andravoahangy se sont défendus hier face aux autorités en dénonçant leurs fournisseurs. Les descentes sur terrain en vue des contrôles inopinés s’enchaineat pour inhiber les tentatives de spéculation effectuée par certains distributeurs de produits de première nécessité. « La variation des prix de nos marchandises dépend surtout du prix d’achat que les collecteurs et importateurs nous imposent. Cela peut changer du jour au lendemain et nous sommes dans l’obligation de suivre le bon vouloir de ces fournisseurs pour ne pas perdre notre marge bénéficiaire et vendre à perte. D’où cette légère inflation sur le riz tant importé que local », déplore un de ces commerçants.

Cependant, ce dernier n’a pu fournir les factures d’achat des marchandises comme la plupart des revendeurs du marché d’Andravoahangy contrôlés, hier. « Au vu de la situation, les contrôles vont se renforcer et se multiplier à tous les niveaux. Nous serons sur place à Toamasina, demain vendredi, pour passer à la loupe tous les grands importateurs de riz et de PPN de façon à juguler la tendance inflationniste aux frontières », explique Lantosoa Rakotomalala, ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat.