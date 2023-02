TOLIARA – Un cinquième refus pour Jean de Dieu Maharante

Les spots de sensibilisation ont déjà été lancés sur quelques chaînes de télévision et de radio locales. Jean de Dieu Maharante, « l’enfant de Toliara », ancien ministre et ancien gouverneur de Toliara est prévu rencontrer la population de Toliara dans son domaine à Andabizy. Le rendez-vous a été fixé hier dimanche. Les spots et les publicités ont mis en avant Jean de Dieu Maharante comme étant le «Baban’i sosialy », ndlr : « père du social » qui veut faire la fête du nouvel an avec la population de Toliara. Une dizaine d’artistes locaux ont été cités pour animer l’événement grandiose. Mais malgré une autorisation en bonne et due forme de la part des autorités locales, l’événement n’a pu avoir lieu hier. « J’ai demandé cinq fois à rencontrer les habitants de Toliara car étant moi-même un enfant de Toliara, et parce que j’y suis né, j’ai cru avoir le droit d’organiser une rencontre en raison de la nouvelle année. Mon staff et moi avions demandé la place de la cité des Postes, mais refusée, Ankalika, Andaboly, Jardin de la mer, tous refusés car ce sont des lieux publics, nous dit-on. J’ai alors choisi le domaine Maharante à Anbabizy qui a été autorisé, mais hier (ndlr : samedi) à minuit, on nous informe que ce n’est pas possible » explique l’ancien ministre des Postes et télécommunications. Exilé, puis de retour à Madagascar depuis le mois d’août 2022, Jean de Dieu Maharante a précisé que la fête qu’il a concoctée n’a pas d’objectif politique. « J’ai demandé aux autorités de venir à la fête dans mon domaine pour voir si celle-ci dévierait vers la politique. C’est quand même triste alors que c’est une propriété privée » finit-il.