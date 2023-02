SOAHAZO-MOROMBE – Un homme décapite son neveu

Un jeune homme a été pris en possession de la tête de son neveu, en fin de semaine dernière, à Andranovorindrengataky, du district de Morombe. Le fokonolona l’a lynché.

Un crime qui dépasse l’entendement. Un garçon de 10 ans a été décapité à l’arme blanche par son propre oncle, âgé de 20 ans, à l’est du village d’Andrano­vorindrengataky-Soahazo, du district de Morombe, vendredi. Il avait une mobilité réduite.

Le bourreau aurait des problèmes familiaux, précisément avec les parents de l’enfant. Il projetait de vendre sa tête à une personne dont il ne connaîtrait pas le nom. Il se rappellerait juste de son visage. L’enquête qui aurait pu permettre de tout savoir sur le meurtre et la tentative de trafic d’organes a été coupée court.

Au fait du crime, les villageois étaient trop pressés de lyncher le tueur sur le champ. Ainsi, il a emporté à jamais dans sa tombe avec lui son secret, où personne ne pourra plus le lui arracher.

Dépêchés

Ce jour-là, le jeune homme apportait la tête au commanditaire de l’acte à Analasosa-Soahazo. Il s’est fait remarquer et a été immédiatement dénoncé aux forces de l’ordre.

Ayant appris son forfait, le fokonolona s’est lui aussi mis à l’appréhender. Il est parvenu à l’arrêter avant les gendarmes et militaires du Bataillon d’infanterie de Toliara, vers 8 heures. Tenant la tête dans sa main, il s’est tout de suite fait tabasser et charcuter. « L’endroit où s’est passé l’évènement est très loin. Nos éléments chargés de la sécurité des Chinois aux travaux de construction routière sur la RN9 y ont été dépêchés. Ils y sont arrivés trop tard », explique un officier supérieur, joint au téléphone, samedi.

Les deux frères d’arme ont voulu récupérer le jeune homme entre les mains de la foule hostile. Malheureusement, il a déjà perdu beaucoup de sang et finit par succomber. Deux lieutenants étaient en cours de route pour le village et ouvriront une enquête avec le commandant de brigade de Betioky. « C’est une priorité de l’armée de combattre les dahalo, de faire régner la sécurité, de protéger la population et ses biens, de s’entraider avec les autres entités de sécurité et avec le peuple. C’est ce qui permet de récolter un bon résultat sur le terrain », communique le ministère de la Défense nationale.