RUGBY- SUPER COUPE -COSFA « déserte » le terrain

La super coupe opposant FTM contre COSFA a tenu toutes ses promesses jusqu’à la 54e minute. Les joueurs de Cosfa ont alors décidé de quitter le terrain.

Le match comptant pour la Super coupe de Madagascar qui s’est joué hier, au stade Makis d’Andohatapenaka opposant les militaires de Cosfa aux rugbymen de FT de Manjakaray n’a pas pu être joué jusqu’à son terme. À la 54e minute, un accrochage entre les joueurs de Cosfa et FTM a obligé l’arbitre central du match, Souleman, à sortir un carton jaune à l’encontre de Cosfa. Le score à ce moment-là a été de 20-15 en faveur des militaires. Mécontents de cette décision, deux autres joueurs du Cosfa ont, à leur tour, écopé deux cartons jaunes chacun laissant les joueurs de Cosfa à jouer 12 contre 15.

Après cette décision, le coach de Cosfa, Rija Randrianarison, a appelé ses joueurs à quitter le terrain. Selon lui, « nos supérieurs nous ont ordonné de quitter le terrain à la suite de la décision arbitrale ». Et un joueur de Cosfa, dénommé Faniry a, quant à lui, exprimé son incompréhension : « C’est l’arbitre qui a tout gâché. Les joueurs ont montré des beaux jeux sur le terrain sans anicroche et sans bagarre ».

Il est 15h04 minutes, quand le match de la Super coupe a démarré avec le coup d’envoi donné par Jurie Roux, secrétaire général de Rugby Afrique. Par une mêlée avec introduction des militaires, Cosfa a ouvert le score après un coup de pénalité (3-0, 5’). Les deux équipes se rendent coup sur coup, mais les militaires ont pris de l’ascendance sur le jeu. À la douzième minute, les militaires ont marqué de nouveau une pénalité (6-0, 11’).

Arrêt du match

Piqués au vif, les Dakarois ont sonné la révolte en marquant une pénalité (6-3, 13’) et reviennent au score à 6 partout après 36 minutes de jeu. Avec un drop réussi par un joueur de FTM, le Cosfa a été mené (6-9, 38’). Sur trois mêlées consécutives, Cosfa a réussi à marquer son premier essai et a mené de 13-9, à la fin de la première période.

À la reprise, à la 44e minute, les militaires ont enfoncé le clou en marquant un nouvel essai par Ginot, la nouvelle recrue en provenance de TFA, 20-9. À la 48e minute, les joueurs de FTM ont marqué par un nouveau coup de pied de pénalité et reviennent à 20-12. Le numéro 3 de Cosfa a écopé d’un nouveau carton jaune qui s’est traduit par un nouveau coup de pied de pénalité, transformé en point pour FTM qui revient à 20-15, 52’. C’est à partir de ce moment-là que le match a pris une autre tournure : trois cartons jaunes successifs pour les militaires qui ont reçu l’ordre de quitter le terrain, et arrêt du match.

Marcel Rakotomalala, président de Malagasy Rugby, a annoncé qu’une réunion aura lieu après l’arrêt du match et « qu’il appartient aux techniciens (homologateurs) de décider sur le sort du match. Nous vous communiquerons demain (ce jour) ce qui a été décidé. C’est un problème entre Cosfa et l’arbitre central. À mon avis, les joueurs de Cosfa n’ont pas le droit de contrecarrer une décision arbitrale ».

Andry Rakotobe, membre du staff de FT Manjakaray, a fait remarquer que « les militaires de Cosfa ont quitté le terrain de leur plein gré, sans tenir compte de la présence des dirigeants de Rugby Afrique. Souleman est un arbitre international et s’il a pris sa décision, il la trouve normale. Donc, pour moi, Cosfa a été battu et donc la Super coupe nous revient», conclut-il.