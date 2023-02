RANOMAFANA – Un chauffeur périt dans un accident

La route nationale 25, dans le district de Ranomafana, a été le théâtre d’un grave accident de voiture, samedi, vers 16 heures. Le drame implique un taxi-brousse d’une coopérative reliant Antananarivo et Vangain­drano, et un camion. Le chauffeur du minibus, âgé de 45 ans, n’a pas survécu. Le véhicule de transport en commun avec douze personnes à bord est parti de la capitale. Ses freins ont lâché sur une pente, au niveau d’Ambalamahasoa. Pendant sa course effrénée, il a heurté de plein fouet l’arrière d’un camion qui roulait doucement devant lui. Le choc a été violent. Le quadragénaire a été pris en sandwich et a perdu sa jambe droite. Il a également souffert d’une hémorragie interne. Après avoir été désincarcéré, il a été évacué avec sept autres blessés vers le centre hospitalier de base de Ranomafana. Ils ont ensuite été transférés vers Ifanadiana où le conducteur est décédé. La gendarmerie a relevé sur le taxi-brousse d’importants dégâts matériels. La partie avant a été la plus touchée, réduite en amas de ferrailles. Les quatre autres passagers sont sortis indemnes de l’accident.