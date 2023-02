RALLYE FRANCE – Axel Rakoto de passage au pays

Le jeune pilote de 23 ans qui évolue en France, Axel Rakotomalala, est de passage au pays, depuis la semaine passée. Il participe à la Coupe de France des Rallyes sur asphalte avec douze rallyes à son compteur sur une P106 S16 N2S. Dans son palmarès, Axel en compagnie de son copilote Clément Lionneton, au volant d’une Peugeot 106 S16, a remporté le trophée du Challenge National 2 Séries du 25e Rallye national de l’Ardèche, qui s’est déroulé les 22 et 23 octobre 2022 dans la région Vals-Les-Bains. «C’est un peu une consécration étant donné que nous avons remporté notre catégorie. C’est un super résultat et nous sommes contents de cette performance dans des conditions assez compliquées avec les brouillards, la pluie, dans la nuit… », se réjouit Axel Rakoto après son exploit. À la fin novembre, il a fini huitième au Rallye du Bas Vivarais. Ce rallye comptait pour le championnat régional de rallye asphalte catégorie N1 séries. Au classement général, l’équipage Axel Rakoto-Clément Lionneton sur une Peugeot 106 XS1 N1 s’est retrouvé à la 85e place sur les cent trente-et-un concurrents engagés, toutes catégories confondues. Au pays, il va rencontrer de nombreux pilotes et passionnés du domaine. Il a d’ailleurs fait des échanges la semaine passée avec le double champion de Madagascar des slaloms, le jeune pilote du club Fmmsam, Juan Rakotojohary alias «Tovonen Jr», au volant d’une Clio.