ORANGE PRO LEAGUE – Fosa Juniors FC s’éloigne, Disciples FC nouveau leader

Loin devant. Fosa Juniors FC poursuit son sans faute et creuse l’écart dans la conférence Nord. Les Majungais signent leur sixième victoire en autant de rencontres en phase de groupe de l’Orange Pro League. Duel entre leader, les Oranges ont prouvé leur suprématie en s’imposant 1 à 0, ce dimanche face à l’équipe de la commune urbaine d’Antananarivo sur son terrain à Alarobia. Les deux formations ont été dos à dos lors de la première période. Le défenseur central de l’Uscafoot marque contre son camp à la 25e minute. Il a dévié un centrage des Fosa dans la cage de son portier Lova, au lieu de dégager le ballon. Le score est resté inchangé jusqu’au coup de sifflet final.

Le club hôte a beau se rebellé au retour des vestiaires, mais il a eu du mal à percer les murs défensifs du club de Mahajanga. Une des occasions de l’Uscaf a été la frappe de Sitraka dans la surface qui a été déviée par le défenseur central du Fosa, Nicolas (50e). L’équipe hôte a réclamé une main dans la surface alors le juge de touche a pointé le corner. Profitant des pertes de balle de l’Uscaf, les Drogba et Vévé ont pu réaliser de belles contre-attaques rapides, mais ratent à la finition. Entre autres, la passe en retrait de Drogba sur le flanc gauche, enchainée d’une frappe en puissance du pied gauche de Vévé, mais repoussée par le portier (61e).

Grand écart

«Nous avons pendant une semaine effectué nos entraînements sur une pelouse naturelle. L’Uscafoot a bien combattu, mais la cohésion de nos éléments a été au rendez-vous. À chaque match, nous sommes prudents car nos adversaires veulent tous nous battre», confie Franck Rajaonarisamba, coach

des Fosa.

Fosa Juniors FC conserve ainsi sa position de leader dans la conférence Nord avec sept longueurs d’avance par rapport à son poursuivant, Cosfa. Uscafoot rétrograde de son côté à la troisième place. «Nous avons joué à domicile, mais nous avons perdu beaucoup de temps à nous adapter à la situation. Nous avons essayé de rectifier, mais sans concrétisation. Et après surtout le but contre notre camp, les joueurs se précipitent au lieu de gérer», reconnait l’entraineur de l’Uscafoot, Henintsoanarivo Andry Hildecoeur. Les Militaires grimpent, pour leur part, d’une marche et s’installent à la seconde place après leur victoire de 1 à 0 à domicile contre l’AS Fanalamanga à Mahitsy, but signé Tojo (72e).

Dans la conférence Sud, le fauteuil de leader change de propriétaire. De la troisième place, Disciples FC se propulse en tête (10 points), après sa belle victoire de 2 buts à 0 face à Jet Kintana au By-pass. Le leader de la cinquième journée, Mama FC perd une place et se trouve à la deuxième marche (9 points) après le match nul de un partout contre Elgeco Plus sur son jardin. Zanakala FC a, quant à lui, fait un grand bond, de la cinquième marche à la troisième après avoir pu tenir en échec chez eux par deux partout le CFFA, au stade d’Ampasambazaha. Les Fianarois devancent ainsi l’équipe d’Andoharanofotsy qui a perdu deux places.