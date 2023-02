FUTSAL FÉMININ – TURNOVER II – USM et ISFPS Leader qualifiés en quarts

Deux équipes se qualifient en quarts de finale, en Futsal féminin – TurnOver II. USM dans le groupe A et ISFPS Leader dans celui D ont effectué un parcours sans faute de deux victoires en autant de matchs, à l’issue de la deuxième journée du TurnOver, ce samedi au gymnase de Mahamasina. C’est un tournoi de futsal féminin interuniversitaire initié par l’Université Catholique de Madagascar qui en est à sa deuxième édition. Les deux formations valident ainsi leur ticket pour la phase finale même si elles ont encore un dernier match chacune. Dans le groupe A, USM a défait, par 3 à 2, l’IUM lors de la deuxième journée, après sa victoire d’entrée contre la FSS UCM, tenante du titre (2-0). Dans la poule D, ISFPS Leader s’est imposé, pour sa part, sur un score fleuve de 7 à 1, avant d’écraser ce samedi l’Espa Poly par 5 à 1. Dans le groupe B, Onifra occupe la position de leader provisoire après sa victoire d’entrée de 3 à 2 face à l’Umagis, vice-champion de la précédente édition. Celui-ci se trouve en deuxième position de sa poule après le match nul de 2 partout contre l’ISTS, ce samedi. Et dans le groupe C, Aceem se hisse en pole position après sa victoire de 3 à 0 contre l’IFT à l’issue de la première journée. IFT se trouve en seconde position, tenu en échec sur un score vierge face à FSH UCM lors de son deuxième match. Les deux équipes les mieux classées des quatre groupes, à l’issue de la troisième et dernière journée, programmée ce samedi 25 février, se qualifieront en quarts de finale.