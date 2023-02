Comme les idoles qui servent à rendre visibles les divinités invisibles, nos routes et nos bâtiments sont des incarnations matérielles d’une instance abstraite : en eux est représentée notre mentalité qui est intoxiquée par l’instinct de destruction et du laisser-aller propre à l’esprit du « moramora ». On ne peut que constater que les infrastructures sont devenues les miroirs dans lesquels se reflètent les fissures et les innombrables cassures de notre esprit dévasté et qui nous ont entrainés dans cette spirale empoisonnée qui n’a, depuis, cessé de nous précipiter vers le fond d’un sombre gouffre. Et la chute laisse ses signatures en apportant sa touche de vandalisme sur ces artefacts qu’on veut pourtant laisser à la postérité mais dont le défaut d’entretien endémique prive de la longévité désirée.

Selon un chapitre de Notre-Dame de Paris (1831) intitulé « ceci tuera cela », l’architecture, à une époque, a été, pour Victor Hugo, le réceptacle du génie humain : les grandes idées, les grands tournants philosophiques, l’histoire, … se sont incarnés dans des monuments. Il dira que l’imprimerie et les livres ont fini par dépouiller les bâtiments de cette fonction sacrée de transmission. Mais les cons­tructions humaines, ces artefacts fécondés par l’intelligence, portent toujours l’aura de ce géniteur qui est le cerveau quand il est dans la phase majestueuse de son déploiement. Et c’est parce que les étincelles de cet admirable savoir-faire continuent de jaillir en eux, que les édifices plusieurs fois millénaires, construits par les Romains, n’ont pas perdu ce pouvoir d’éblouissement.

Récemment, on a découvert le secret de la longévité des monuments, ou de leurs ruines, qui continuent à nous parler de la grandeur de la civilisation romaine. La formule de jouvence réside dans le béton romain et sa composition. Le mélange infaillible de la poudre volcanique et de l’eau de mer avec la chaux vive qui, grâce au calcaire que cette dernière apporte, a une capacité réparatrice qui comble les cassures. Mais avec le béton « moderne », cette vertu autoréparatrice a disparu, nous donnant alors des bâtiments ou des routes qui portent, dès leur inauguration, les traces de leur destruction située dans un futur proche. Une problématique contemporaine que déplore le philosophe Bruce Bégout qui a écrit, dans son récent ouvrage Obso­lescence des ruines (2022), que nos constructions sont « plus fragiles que les corps humains qui les ont édifiées ». Une grande vulnérabilité qui nécessite l’indispen­sable entretien qui fait cruellement défaut à Madagascar.

À Madagascar, les monuments n’attendent pas l’acte destructeur du temps, notre mentalité pyromane et nocive s’en charge bien. Pour faire face à cette plaie qui gangrène notre pays jusqu’à la moelle, on doit opposer aux attaques nuisibles une résistance en béton (romain ?) : contre-attaquer en érigeant des bâtiments, des routes, …. solides à même de vaincre la funeste puissance endémique.