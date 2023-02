CYCLONE INTENSE FREDDY – Des vigilances maximales recommandées

Le cyclone Freddy s’annonce très menaçant. Les préparatifs battent leurs pleins J-1 avant son probable atterrissage à l’Est.

Appel aux vigilances maximales. Les préparatifs doivent être renforcés afin de réduire les dégâts, avec l’arrivée de Freddy. C’est un cyclone tropi­cal intense qui risque d’atterrir sur nos côtes, en ce début de semaine. « Il est prévu toucher terre entre Vato­mandry et Manakara, d’ici la nuit de mardi avec des vents autour de 175 Km/h et des rafales de 245 km/h, au moment de l’impact. Des pluies torrentielles supérieures à 180 mm, une mer très grosse à énorme, supérieure à 10 m et un risque important d’inon­dations côtières sont, particulièrement, à craindre dans les environs du point d’impact. », avertit la direction générale de la Météorologie, dans le bulletin cyclonique spécial du 19 février, à 16 heures.

Dans les zones d’impact probables de Freddy, la po­pulation se prépare déjà à l’arrivée du cyclone. À Mananjary, par exemple, des habitants renforcent leurs lieux d’habitation. Les uns placent des sacs de sable sur leurs toits, d’autres clouent les planches de rive. Ils coupent les arbres qui menacent de tomber sur leur maison. Ils préparent, en outre, des kits de survie. Les autorités identifient les éventuels sites d’évacuation. Les vedettes rapides sont prêtes, en cas de nécessité de sauvetage ou d’évacuation. La Prési­dence de la République et le Bureau national de la gestion des risques et des catastrophes (BNGRC) y ont envoyé une cinquantaine de tonnes de vivres. « La population est vigilante. Elle tire des leçons du cyclone Batsirai, lors duquel, elle ne s’était pas vraiment préparée.», indique le député de Mananjary, Norbert Andrianandrasana.

Vigilances

La vigilance jaune est en vigueur dans les districts d’Atsinanana, de Vatovavy et de Fitovinany. Les régions d’Analanjirofo, d’Atsimo Atsinanana, d’Analamanga, d’Itasy, de Vakinankaratra, d’Amoron’i Mania, de Matsiatra Ambony, d’Ihorombe, de Menabe, et les districts de Moramanga, d’Anosibe an’Ala, de Beroroha, d’Anka­zoabo, de Sakaraha, de Morombe et de Toliara I et II sont placées en alerte verte. Le BNGRC exhorte la population concernée par les vigilances, à s’éloigner des crues de rivière, d’éviter de traver­ser des rivières et la mer. Il prévient, par ailleurs, les possibles coupures de trans­port routier, de transport maritime et fluvial et de trans­port aérien, cette semaine.

Freddy a été positionné à 1 639 Km à l’Est de Toa­masina, hier à 15 heures. Il se déplace vers l’Ouest-Sud-Ouest à 26 Km/h. Il maintient son stade de Cyclone Tropical Très Intense. Le vent moyen est estimé à 220 Km/h avec des rafales de 310 Km/h près du centre. La sortie en mer est fortement déconseillée, entre Sambava et le Cap Sainte-Marie, dès ce jour.

Les recommandations du BNGRC face à l’arrivée du cyclone

– collecter de l’eau potable

– faire des provisions suffisantes pour la famille

– préparer des bougies, une lampe de poche et des briquets

– renforcer la sécurité du lieu d’habitation et de l’entourage

– renforcer la toiture et les fenêtres dangereuses

– charger à l’avance les batteries des téléphones

– placer dans un lieu sûr les médicaments, les documents administratifs et les fournitures scolaires

– curer les canaux d’évacuation

– couper les arbres

– créer des canaux d’évacuation d’eau près des maisons, pour

éviter les inondations

– détecter à l’avance les sites d’hébergement

– quitter les zones dangereuses telles que zones rouges à l’éboule­ment et aux inondations