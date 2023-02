CYCLONE FREDDY – Les stocks de PPN dans les zones à risque renforcés

En prévision de l’arrivée du cyclone Freddy, le ministère de l’Industrialisation, du commerce et de la consommation a renforcé depuis maintenant une semaine les stocks de riz et de sucre dans les endroits exposés à la prochaine tempête. La disponibilité d’un stock de PPN suffisant ne devrait pas poser de problème.

Gouverner c’est prévoir. Cela vaut surtout en période cyclonique où les dégâts comme la coupure des routes perturbe souvent l’approvisionnement en produits de première nécessité dans les localités sinistrées. Pour ne pas être pris au dépourvu, le ministère de l’Industrialisation, du commerce et de la consommation a pris les devants. Le ministre Edgard Razafindravahy a donné

des consignes strictes aux directeurs régionaux du Micc de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que l’approvisionnement ne connaisse aucune perturbation. Les gouverneurs contribuent à la coordination au sein de chaque région.

Depuis maintenant plusieurs jours des camions chargés de Vary Tsinjo et de sucre circulent à destination des localités se trouvant dans l’œil du cyclone. Il faut augmenter les stocks pour parer à toute éventualité. Les difficultés d’approvisionnement engendrent très vite les spéculations et le marché noir. Ainsi plusieurs camions sont partis hier avec une cargaison de 32 tonnes de riz chacune pour Mananjary, Nosy Varika et Manakara. En outre deux camions partiront ce jour de Toamasina avec un chargement de 32 tonnes de Vary Tsinjo pour Vatomandry et Mahanoro. Pour la région Haute Matsiatra un stock de 200 tonnes devrait y être constitué.

Nouveaux dispositifs

Les coupures de plusieurs routes nationales lors des derniers cyclones ont pu servir d’experience dans l’amélioration des dispositifs d’approvisionnement des zones sinistrées. Le Micc a appliqué ces nouveaux dispositifs en vue de l’arrivée du prochain cyclone Freddy. C’est d’autant plus important que la puissance annoncée du cyclone pourrait causer beaucoup de dégâts au niveau des infrastructures.

La capitale qui se trouve sur la trajectoire de Freddy, n’a pas été oubliée. L’État continue à servir le marché à hauteur de 35 tonnes de Vary Tsinjo et 1,8 tonnes de sucre pour les distributeurs Tananariviens. La population peut être rassurée côté approvisionnement. En revanche, il faut renforcer les protections des maisons pour éviter le pire.