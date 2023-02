COUPE DES SÉLECTIONS RÉGIONALES U20 – La deuxième phase reportée aux vacances de Pâques

Report par précaution. La commission des jeunes au sein de la fédération malgache de football a publié samedi le calendrier de la deuxième phase de la Coupe des sélections régionales U20 prévue se tenir les 25 février, 27 févriers et 1er mars. Le même jour dans la soirée, le comité d’urgence au sein de l’instance nationale a pris la décision de la reporter durant les vacances de Pâques, soit vers la deuxième semaine du mois d’avril. Selon la prévision, «vue la menace d’un cyclone qui pourrait toucher les Côtes Est de l’Ile la semaine prochaine, le comité d’urgence au sein de la fédération malgache de football a décidé de reporter la deuxième phase durant les vacances de Pâques, afin d’éviter tout éventuel incident et surtout pour la sécurité de nos enfants qui participent à la compétition» peut-on lire sur la page Facebook de la fédération. Huit équipes, les mieux classées sur les huit sites à l’issue de la première phase en janvier joueront la prochaine étape de cette joute nationale. Deux villes abriteront la compétition. Quatre formations évolueront à Toamasina en l’occurrence Sava, Atsinanana, Itasy, Boeny et quatre autres à savoir Vakinankaratra, Anosy, Sud-Est et Sud-Ouest à Fianarantsoa. Ce sommet national des jeunes servira pour les techniciens de la fédération de détection des joueurs susceptibles de former l’équipe nationale en vue de la Cosafa Cup en décembre.