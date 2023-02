ANDOHATAPENAKA – Un voleur tué en pleine opération

Deux détrousseurs armés ont été pincés en flagrant délit, à Andohatapenaka, samedi aux petites heures. La police a fait parler la poudre et a mis l’un d’eux hors d’état de nuire. L’autre a échappé au coup de filet. L’intervention a été engagée dès que les voleurs ont tenté de s’emparer de leur cible, une commerçante. Ils l’ont interceptée et menacée avec un gros sabre. Pétrifiée, la femme n’a pu qu’obéir à leur injonction. Le duo scélérat, n’hésitant surtout pas à tuer, était en train d’arracher le sac à main de leur victime quand les balles ont sifflé à leurs oreilles. Des policiers en civil du commissariat de la sécurité publique du septième arrondissement, postés dans les parages, ont ouvert le feu pour mettre un terme à leurs actes. Dans leur ligne de mire, l’un a été abattu. L’autre coauteur n’a pas laissé la moindre trace en sauvant sa peau dans les labyrinthes du quartier obscur, sans pouvoir emporter quoi que ce soit. La femme a eu plus de peur que de mal. Les habitants ont également été réveillés par la fusillade. La police a transporté à la morgue la dépouille du défunt en attendant sa famille.