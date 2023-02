AINAMALALA RAZAKANDRAINY -« Une victime de viol ne se rétablit pas »

Ainamalala Razakandrainy s’exprime sur le viol incestueux. Plusieurs causes expliquent l’inceste, selon cette psychologue clinicienne.

Qu’appelle-t-on viol incestueux ?

Dans le dictionnaire, incestueux se dit d’un viol ou d’une agression sexuelle commis sur quelqu’un par un ascendant, un parent proche ou toute autre personne ayant autorité de droit ou de fait sur lui. Sur le plan médico-légal, l’inceste est une atteinte sexuelle imposée à un enfant ou à un adolescent par un adulte qui a avec lui un lien de parenté.

Qu’est-ce qui peut expliquer un tel acte ?

L’agresseur incestueux a parfois été décrit comme frustré, mais il est également égocentré. La personne peut avoir un caractère phobique. C’est quelqu’un qui a peur des femmes.

C’est surtout le fait de se sentir impuissant devant une femme. Souvent, son expérience sexuelle est pauvre.

Il se pourrait que cette personne ait été, elle aussi, victime d’un acte incestueux dans son enfance. L’auteur du viol aime se placer en position de force, le fait d’avoir un « pouvoir » sur l’enfant. De ce fait, il a des difficultés à avoir une relation sexuelle avec un autre adulte de peur de ne pas avoir cette ascendance. Dans certains cas, il s’agit de la dimension de possession : « ma fille ». L’adulte peut, par ailleurs, avoir la caractéristique d’un pervers. Il peut être un adulte encore immature. Il va faire l’acte incestueux avec impulsivité. D’autres sont atteints de troubles psychotiques. L’auteur pourrait présenter une maladie psychiatrique qui l’empêche d’avoir la capacité de discernement et de bienveillance.

Comment doit être le rapport père-enfant-frère/sœur ?

Le tout est dans l’intériorisation des interdits, des règles et normes de la vie sociale de l’être humain. La réciprocité parent/enfant est importante, mais il y a des limites. Les parents peuvent-ils faire des câlins à leurs enfants ? Et le frère peut-il prendre sa sœur dans ses bras ? Encore une fois, cela dépend de l’intériorisation des règles de vie qui existent dans la société dans laquelle la famille appartient.

Est-il possible de protéger un enfant de cet acte ?

À chaque problème, il y a une issue. Il s’agit de mettre les limites là où il le faut. Surtout de coordonner les comportements en ce sens. Favoriser une relation de partage et d’écoute entre parents et enfants. Sans oublier que, par-dessus tout cela, il y a des lois contre le viol incestueux.

Comment peut-on maitriser ses pulsions sexuelles ?

Les pulsions sont naturelles chez l’être humain. Mais avoir des pulsions ne signifie et ne justifie pas un acte de viol. Depuis l’enfance, chaque être humain apprend à gérer ses pulsions. Étant adulte, nous sommes suffisamment dotés de faculté intellectuelle afin de maitriser, canaliser nos pulsions. Néanmoins, si un adulte a du mal à maitriser ses pulsions sexuelles, le plus judicieux serait de faire un travail personnel avec un professionnel, tel que le psychologue ou le psychiatre.

Souvent, les victimes se murent dans le silence. Comment détecter alors l’inceste ?

Les victimes peuvent ne pas avoir assez de « mot » ou ont peur de dénoncer l’agresseur. Mais souvent, la peur, l’angoisse sont très fréquemment présentées. Si c’est un enfant, la victime pleure beaucoup quand elle prend son bain, elle tremble ou cherche le moyen de s’éloigner à la vue de l’agresseur ou toute personne ayant le même charisme que ce dernier.

Quels sont les impacts d’une agression sexu­elle perpétuée par un proche, chez les victimes ?

Quand on parle d’agression sexuelle, ceci implique autant l’impact physique que psychologique. La victime peut se sentir coupable d’avoir ce corps. De ce fait, elle va détester son apparence physique et va s’infliger des actes d’auto agressions. La dévalorisation, la perte de l’estime et de la confiance en soi. Le sentiment de ne pas avoir été protégé, un sentiment d’insécurité.

La difficulté à avoir de nouveau confiance aux autres. L’anxiété, l’angoisse, la dépression.

Une personne peut-elle se rétablir du viol ?

Peut-on vraiment se rétablir d’un viol ? C’est un cheminement difficile. Un travail sur soi ardu, courageux et louable. Une victime de viol ne se rétablit pas, car nous ne pouvons pas

effacer ce qui s’était produit. Cependant, elle peut apprendre à se relever, à puiser une force dans cette douleur. La victime peut, avec un bon accompagnement, arriver à accepter le passé et se projeter vers le futur.