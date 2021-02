Antsirabe – Un homme et son petit-fils assassinés

Le crime a été perpétré dans la nuit. Trois individus armés de pistolet automatique, de fusil de chasse et d’armes blanches ont fait intrusion dans une maison. Sitôt à l’intérieur, ils ont menacé les locataires, un jeune homme et son grand-père. Ils ont réclamé leur argent et leurs biens. Puis, ils leur ont tiré dessus. Ils n’ont pas touché à la famille qui occupe l’autre pièce.

Les criminels sont repartis avec l’argent et d’autres objets de leurs victimes. Informée des faits, la gendarmerie a rapidement diligenté une enquête. Jusqu’ici, six personnes soupçonnées d’avoir trempé dans ce crime crapuleux ont été interpellées et retenues en garde-à-vue en attendant leur instruction au ministère public. Une partie du butin a été retrouvée avec elles.

À en croire les renseignements recueillis, des collègues des victimes font partie de cette équipe scélérate. D’autres suspects restent à rechercher, selon la gendarmerie nationale. Un escadron a été envoyé sur les lieux pour poursuivre la filature.