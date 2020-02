Tennis – Circuit ITF-CAT U124 Madagascar : Miotisoa et Mahefa en tête d’affiche

On compte les heures. La Fédération malgache de tennis, en partenariat avec le club olympique de Tananarive (COT), organisera deux tournois du circuit africain U14 du 22 au 28 février à Ilafy. Le premier tournoi qui portera le coefficient grade 2, démarrera ce samedi au COT jusqu’au mardi 22 février.

Pour Madagascar, on recense la participation de vingt-quatre joueurs qui seront en scène pour glaner un maximum de points à domicile. Chez les garçons, Mahefa Rakotomalala sera particulièrement à suivre en tant que tête de série numéro trois du tournoi et actuel numéro quatre africain. Ses principaux adversaires seront le Zimbabwéen Takura Muhwandagara (tête de série numéro 1), l’Égyptien Mostafa Ahmed Noureldine et le Botswanais Mark Nawa.

Chez les filles, Miotisoa Rasendra sera tête de série numéro un du tournoi. Elle arrive ce jour avec les joueurs du centre d’entraînement de la Fédération internationale de tennis de Nairobi. L’Égyp­tienne Adel Malak Ahmed sera la tête de série suivie de la Kenyane Shakira Varese (tête de série 3) et de l’autre Malgache Elisoa Andrian­tefihasina (tête de série 4).

En 2019 durant ce même tournoi qui s’était tenu à l’ACSA, Finoana Rakoto­malala chez les garçons et Randy Rakotoarilala chez les filles s’étaient distingués. L’armada malgache compte briguer les deux titres en jeu en simple et les deux autres en double. Pour ce premier tournoi grade 2, il y aura 500 points attribués au cham­pion et à la championne de l’épreuve du simple.

Pour ce tournoi, on notera la participation de douze pays qui sont Madagascar, Maurice, Mozambique, Botswana, Burundi, Egypte, Congo, Seychelles, Zimbabwe, Zambie, Rwanda et la Réunion. Les inscriptions se feront au COT demain de 13h à 17h.