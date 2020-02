Peinture – La 13ème Colline s’expose au Tahala Rarihasina

C’est toujours à travers ce concept de « voyage en peinture » qu’une bonne dizaine de peintres nous convie à entrevoir la beauté de la Grande île à travers leurs toiles. D’une manière presque quasi-permanente, ils subliment le Tahala Rarihasina Analakely de leurs œuvres.

En guise de rappel pour tous les férus de peinture et d’art visuel, retrouvez, entre autres, les œuvres de Nary Arthur, Dolph, Raharijaona et Mistery sur place à partir de ce jour. En rapport avec la maison d’art nommée « La 13ème Colline » qui peut aussi s’affirmer comme la thématique de cette exposition, les peintres continuent à faire valoir l’identité culturelle malgache, notamment auprès des jeunes. L’occasion pour ces derniers de jour et de découvrir pleinement les vertus de l’art plastique en soi.

Par la suite, sous la bienveillance des peintres regroupés au sein de « La 13ème Colline », ces jeunes seront aussi invités à partager leur création au public. En attendant, laissez-vous subjuguer et séduire par les toiles des talentueux artistes qui s’exposent actuellement au Tahala Rarihasina. Des scènes de la vie de Nary Arthur, qu’il retranscrit sur papier travers les aquarelles, aux paysages typiques de la campagne malgache que dépeint Mistery, pour finir par les portraits peints à l’huile sur des feuilles de bananier, c’est un doux voyage que vous vous plairez à entreprendre sur place.