Entrepreunariat – Soixante-dix thèmes de formation au CCIFM

La Chambre de commerce et d’industrie France Madagascar (CCIFM) a présenté à la presse, hier, dans ses nouveaux locaux à Androhibe, la cinquième édition de son catalogue de formation. Il s’agit d’une offre complète de soixante-dix thèmes de formation qui seront proposées à ses membres pour cette année. Pour la cinquième fois consécutive, la Commission formation de la CCIFM a conçu et élaboré l’offre de formation en s’appuyant sur les évaluations des éditions précédentes et les retours d’impression de la part des entreprises bénéficiaires. La commission formation, présidée par Gildas Boquie, a fait savoir que l’année dernière, la CCIFM a dispensé un peu plus d’une quarantaine de sessions de formation à plus d’un demi-millier d’opérateurs provenant d’une centaine d’entreprises, Pour cette année, la CCIFM met au programme les deux tiers des contenus de formation habituelle au service des fonctions essentielles des entreprises, en l’occurrence en matière de management et leadership, finance et comptabilité, ainsi que les ressources humaines. Aussi, la CCIFM ouvre cette année de nouvelles orientations de formation pour accompagner de manière originale, efficace et pertinente le développement des dirigeants d’entreprise et leurs collaborateurs.