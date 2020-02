Education inclusive – Des malvoyants réussissent leur études

Des malvoyants arrivent à finir leurs études supérieures. Il n’y avait pas de miracle mais ces réussites ont été appuyées par l’association Mampitasoa Handicap Madagascar (MHM). Ces étudiants sont formés sur l’informatique par le centre numérique de déficience visuelle depuis l’année dernière. « Ces étudiants savent manipuler l’ordinateur et maîtrisent les outils informatiques. Nous avons accueilli six étudiants l’année dernière. Deux d’entre eux ont trouvé du travail. Un étudiant se prépare à la présentation de thèse en sociologie master 2. Un autre passe en deuxième année, seul un a redoublé en deuxième année. Quatre étudiants sont venus cette année. Ils ont réussi leur concours en première année. Même s’ils ont des déficiences visuelles, ils ont réussi à leur examen et bien mieux que les personnes normales », explique Martial Raharirika, membre de l’association MHM. Ces étudiants ont été munis de dictaphones afin d’enregistrer leur cours à Ankatso. L’ordinateur muni du logiciel Jaws les aide à écrire les cours et finir aussi leur thèse. « L’ordinateur dicte ce que les étudiants doivent écrire à travers ce logiciel. S’ils veulent écrire un texte, on peut répéter les enregistrements. C’est très pratique », explique Jean Patrick Tahiana Andria­mamonjy, enseignant et malvoyant. L’intégration des enfants malvoyants à l’école reste encore un défi. L’enquête de l’ONG Merci a révélé qu’il n’existe aucun enfant malvoyant à Antananarivo. « La plupart des parents de malvoyants préfèrent les cacher chez eux. Alors que ces enfants ont le droit d’étudier et de réussir. Nous avons la preuve », martèle Martial Raharirika.