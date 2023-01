SEMAINE DE PRIÈRE MONDIALE – Les chrétiens exhortés à faire le bon Samaritain

La première journée de la Semaine de prière mondiale, organisée par la Conférence des Églises chrétiennes de Madagascar (FFKM) dans la province de Mahajanga, a été placée par le thème « Apprenez à faire le bien », inspiré du livre du prophète Isaïe 1/17 a. Les chefs religieux représentants les quatre Églises et des fidèles ont assisté à la messe célébrée à l’église anglicane dans le fokontany de Manga, mercredi soir. Le sermon du pasteur de Ziona vaovao de Mahajanga, Daniel Hubert Andrianarilala, qui a représenté l’Église de Jésus Christ à Madagascar (FJKM), a été prononcé à l’encontre de l’injustice, la souffrance et la pauvreté de la majorité des gens, alors qu’ils sont plongés dans l’immoralité, tout en priant toujours. L’homélie est tirée dans la lecture d’Isaïe 1/10-18, l’évangile selon Saint Luc, chapitre 10/24-37, et l’épitre aux Romains 12/14-21. « Dieu est fatigué d’entendre les prières du peuple d’Israël. Peuple coupable, peuple chargé de crimes. Vous avez abandonné le Seigneur. À quoi me servent les nombreux sacrifices ? J’en ai assez de tout cela. Vous organisez de grands rassemblements et, en même temps, vous commettez le mal. Je ne veux plus vous supporter, je suis fatigué de les supporter. Quand vous étendez les mains pour prier, je détourne mon regard, même si vous faites beaucoup de prières, je n’écoute pas. Vos mains sont couvertes de sang. Lavez-vous, rendez-vous purs. Le Seigneur est clair. Dans ces versets d’Isaïe, Il appelle à cesser de faire le mal et de se repentir. Dieu est bon et appelle encore ses hommes pour les laver et les blanchir (Esaïe 1/18). Des gens ne mangent plus à leur faim, d’autres ont beaucoup à partager mais les pauvres n’ont rien. L’évangile enseigne aux chrétiens d’aimer Dieu et d’aimer son prochain. Et à partager avec ceux qui n’ont rien et à faire le bien comme le Samaritain selon Luc 10/24-37. Aidez sans discrimination de race, d’origine et de couleur de la peau ou de croyance. Jésus-Christ est le modèle à suivre. Si vous avez deux vêtements, donnez l’un aux démunis. Car il ne sert à rien de prier si on continue de faire le mal. Ne rendez à personne le mal par le mal, cherchez à faire le bien devant tous (Romains 12/21 », exhorte le pasteur Daniel Hubert Andrianarilala.