REBOISEMENT – Un objectif de 64.000 arbustes pour le Sénat

Un défi de taille. C’est ce que les membres et le personnel du Sénat compte relever lors de la journée de la double journée de reboisement que cette institution prévoit pour le 3 et le 4 février. Au tableau des objectifs, la Chambre haute affiche soixante-quatre mille arbustes à planter durant ces deux jours de reboisement. Le site indiqué pour l’opération est dans la localité de Tsaramandroso, dans le district d’Ankazobe. “L’objectif est de faire beaucoup plus que l’année dernière quitte à prendre deux jours”, explique Sylvain Rabetsaroana, conseiller spécial chargé des relations internationales du président du Sénat et président de la cellule environnement et reboisement au sein de l’institution. L’année passée, l’institution sise à Anosy, selon les chiffres communiqués, a planté quarante mille arbustes. Le site était à Tampoketsa. Cette fois-ci, l’objectif est donc sensiblement revu à la hausse. Une réunion pour mener à bien l’opération s’est tenue au palais de verre, hier. Sauf changement, le Sénat compte associer des partenaires internationaux de Madagascar à sa sortie écologique. Aussi, des ambassadeurs devraient être conviés à l’événement.