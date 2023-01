PRISE EN CHARGE – Une mutuelle de santé pour les agents de l’éducation

Pour faciliter l’accès aux soins des agents du ministère de l’Éducation nationale (MEN). Une “mutuelle de santé” sera mise en place à partir du juillet prochain.

Les agents du ministère de l’Éducation nationale (Men) vont recevoir des soins médicaux dans les centres de santé de base (CSB) et dans les différents hôpitaux de Madagascar. Le Conseil des ministres a donné son approbation de la création de la « Mutuelle de santé » au bénéfice du personnel du Men. « Cette Mutuelle de santé a été mise en place, pour faciliter l’accès aux soins pour les agents du Men et de leurs familles. », explique une source auprès du ministère, hier. Chaque agent aura à payer une cotisation, non encore définie, pour bénéficier gratuitement de soins, dans les CSB II et dans les hôpitaux. « Les factures des médicaments, des analyses médicales, seront payés par l’Office national de la prévention des accidents scolaires de Madagascar (OnaPascoma). », rajoute la source. Le projet pilote sera dé­marré dans les Circons­criptions scolaires (Cisco) d’Antananarivo, de Befan­driana Avaratra et de Fianarantsoa, en ce premier semestre de l’année. « Si l’essai est concluant, le projet sera élargi dans les cent onze districts, entre les mois de juillet et de décembre. », peut-on lire dans le communiqué du conseil des ministres.