ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR – Des étudiants initiés aux Droits de l’homme

Les étudiants de l’université d’Antananarivo sont initiés aux Droits de l’homme. Un centre de ressources sur les Droits de l’homme est ouvert à la mention Communication, médiation média et organisation (Commo) de la faculté des Lettres et des sciences humaines, depuis hier. Le but du projet serait d’introduire les Droits de l’homme dans les matières d’enseignement de la filière communication. « Les étudiants de la mention Communication sont, souvent, responsables de la vulgarisation des Droits de l’homme, dans la société. Cela coïncide avec les défis de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco) qui a financé ce projet avec le Fonds pour la consolidation de la paix (PBF) », note le responsable de la Mention Commo, le Dr Lanto Charlys Rasoanilana. Elle admet qu’il y a des failles dans la communication des Droits de l’homme. « Cela peut conduire à l’insécurité », enchaîne-t-elle. Ce centre de ressources a été doté de plusieurs ouvrages, de vidéo projecteur, de radio, entre autres.