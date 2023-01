ÉNERGIE – Une nouvelle centrale thermique à Tana

Le problème d’approvisionnement en électricité dans le réseau interconnecté d’Antananarivo devrait être, bientôt résolu. Une nouvelle centrale thermique est en cours de construction à Ambohimanambola.

Vers la fin du délestage? La production d’électricité sur le réseau interconnecté d’Antananarivo (Ria) va augmenter. Une nouvelle centrale thermique est en cours de construction à Ambohi­manambola. Sa capacité de production est de 106 MW, selon le rapport du conseil des ministres qui s’est tenu, mercredi. Le problème d’approvisionnement en électricité sur le RIA devrait être résolu, une fois cette centrale thermique Wartsila, fonctionnelle. La Jirama ne devrait plus avoir recours au délestage, avec 106 MW supplémentaires. Le besoin du Ria de 260 MW, sera, largement, couvert. La capacité de production des centrales qui alimentent le RIA, atteindra plus de 400 MW s’il n’y a pas de problèmes d’approvisionnement en fioul et gasoil, de problème d’étiage, de pannes de matériel. La centrale hydroélectrique d’Andekaleka va produire 120 MW, une fois le quatrième groupe opérationnel.

La centrale thermique d’Ambohimanambola, pour­ra fournir jusqu’à 226 MW, lorsque les nouveaux groupes seront en marche. Fara­hantsana a une puissance de 26 MW. Mandraka produit 24 MW, et Sahanivotry, de 28 MW.

Par avion

Toutes ces productions devraient suffire pour couvrir les besoins du Ria. Si tout se déroule comme prévue, la centrale thermique Wartsila devrait être opérationnelle au mois de juin de cette année, au plus tard. Une partie des équipements nécessaires à la construction de cette centrale débarquera au port de Toamasina, d’ici la fin du mois. Notre source indique, cependant, qu’il n’est pas encore sûr que cette centrale thermique verra le jour à Ambohimanambola. « Nous rencontrons un problème de logistique. Le transport de ces équipements par voie terrestre n’est pas possible. Un seul groupe pèse 90 tonnes. Ils doivent être transportés par avion. Pourtant, l’avion qui devrait les acheminer jusqu’à Antananarivo n’est pas disponible », s’inquiète notre source. Il rajoute qu’à cause de ce problème, l’installation de cette centrale thermique Wartsila à Toamasina est envisagée.