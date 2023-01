CHAN – GROUPE B – Le Ghana bat le Soudan 3-1 et se qualifie

Les Black Galaxies rebondissent et arrachent une belle victoire synonyme de qualification en battant les Faucons soudanais avec deux buts d’écart hier à Constantine. Retournement de situation. Le Ghana revient de loin en battant au bout du suspense sur le score de 3 buts à 1 le Soudan lors de la deuxième journée du groupe C hier au stade Mohamed Hamlaoui à Constantine. Cette victoire avec deux buts d’écart a été pour le double finaliste du CHAN (2009-2014) synonyme de qualification après sa défaite (1-2) contre Madagascar en première journée. Une domination soudanaise a pourtant marqué l’entame de la rencontre. Les Faucons ont créé de belles occasions dont au moins trois ratées lors du premier quart d’heure. Les Black Galaxies réagissent mais la première tentative à la 18e minute a été repoussée par la barre transversale. Les Soudanais ouvrent la marque à la 30e minute, but signé Mohamed Al Gozoli après une belle combinaison dans la surface. Les Faucons ratent de peu un deuxième but, celui du KO à la 39e minute. Yousef intercepte le ballon profitant la sortie du gardien ghanéen Danlad puis sert au même buteur, Al Gazoli seul face au dernier défenseur, mais le ballon s’envole au-dessus de la transversale. Les Ghanéens ont rebellé pour revenir au score et ont inscrit le but de l’égalisation, marqué par Adamokoune, une frappe déviée par le défenseur et capitaine Mohamoud Nemer, qui a trompé son portier (45e+3). Déterminés, les Black Galaxies imposent leur pressing au retour des vestiaires, pendant une bonne quinzaine de minutes, et obtiennent un penalty suite à une faute, un petit crochet commis par le défenseur soudanais, Ahmed qui a marché sur le pied du capitaine ghanéen, Razak Yusif alias Afriyie entrant dans la surface. Après vérification sur la VAR, le même capitaine, Afriyie transforme le penalty avec un joli contrepied pour le deuxième but de son équipe (63e). Ce dernier a réalisé un doublé mais le but, marqué de sa tête a été refusé après vérification sur la vidéo, car il a été en position de hors-jeu (81e). De leur côté, les Soudanais ratent deux occasions nettes, deux buts tout fait à cinq minutes de la fin. Le but d’égalisation soudanais a été aussi refusé après checking car l’attaquant des Faucons a donné un coup d’épaule au dernier défenseur qui par conséquent est tombé (94e). Les occasions des deux formations s’enchainent. Plus chanceux et aussi précis à la finition, les Ghanéens ont marqué le but du KO et de la qualification, signé Sedu Suraj (99e), profitant la sortie du gardien soudanais, Aboushrahim. Après la nette victoire ghanéenne, Madagascar n’est plus en position favorable et devrait assurer la victoire à son deuxième et dernier match décisif contre le Soudan ce lundi 23 janvier au lieu de se contenter et gérer un match nul qui est déjà suffisant pour filer en quarts.