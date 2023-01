ANTSIRANANA – Un rythme de déforestation effrayant

Malgré une prise de conscience progressive de la valeur des arbres et des forêts depuis des années, la déforestation continue à sévir dans la région Diana, plus particulièrement dans le district d’Antsiranana-II , qui ravitaille la capitale du Nord en charbon.

Au profit d’autres usages, la perte de surface forestière progresse d’année en année, notamment dans ce vaste district composé de vingt-trois communes.

Les forêts tropicales sont les principales victimes de cette déforestation. Chaque année, des milliers d’hectares de forêts disparaissent. Or, la déforestation a une lourde responsabilité dans les changements climatiques, entraînant les dérèglements que l’on connaît aujourd’hui.

Elle entraîne également une destruction des écosystèmes participant à la fragmentation et la disparition des habitats naturels. Ceci cause par la même occasion la disparition des services écosystémiques rendus par les forêts, essentiels à la vie. Et pourtant, l’activité humaine est en train de détruire massivement les écosystèmes forestiers, tant à l’échelle régionale que nationale , menaçant ainsi sa propre pérennité.

Ainsi, ce phénomène est inéluctablement source de dégâts sociaux, économiques et environnementaux, du fait du rôle d’équilibre écologique que joue la forêt.

Causes et conséquences

Dans le district d’Antsi­ranana-II, l’exploitation non autorisée des forêts et le commerce du bois abattu illégalement sont récurrents et la fabrication illicite de charbon gagne du terrain. Cette partie est devenue la « terre promise » des immigrants venant du sud. Ces derniers se spécialisent dans la fabrication et la commercialisation informelle du charbon.

Ces derniers temps, une trentaine de bicyclettes , surchargées de huit à douze sacs de charbon chacune, forment tous les jours une caravane sur l’axe Antana­mitarana et la ville d’Antsira­nana. Elles circulent librement au vu et au su des policiers et des éléments de la gendarmerie installés sur la route nationale -6. Selon les explications des techniciens de la direction régionale de l’environnement et du développement durable, ce sont des exploitants illicites. Ils abusent de l’absence du contrôle ponctuel mené par cette direction car elle ne peut pas en faire tous les jours . Mais à chaque opération , des récalcitrants sont arrêtés, voire déférés, et leurs marchandises sont aussi saisies.

Dans le monde, la dégradation des forêts est causée par de multiples facteurs, certains humains et d’autres naturels. Parmi les facteurs naturels on trouve notamment les incendies de forêt, les maladies pouvant affecter les arbres ou les parasites. Mais ce sont surtout les activités humaines qui sont responsables de la déforestation au niveau régional . Citons, l’agriculture, la construction d’infrastructures , des activités minières et l’urbanisation, sans parler des feux de brousse .

Tandis que la conséquence la plus connue de la déforestation est la menace de la biodiversité. En effet, la forêt est un habitat très dense en biodiversité mondiale, certaines forêts étant même de véritables hubs de biodiversité parmi les plus riches du monde. Qu’il s’agisse de mammifères, d’oiseaux ou encore d’insectes, d’amphibiens ou de végétaux, la forêt abrite des espèces parfois rares, souvent fragiles. En détruisant ces milieux naturels, les activités humaines menacent donc l’existence de ces espèces et cela peut avoir des conséquences importantes sur les équilibres naturels.

Que les dirigeants étatiques et les organisations de lutte contre la déforestation unissent leur voix pour stopper ce phénomène afin d’éviter le danger .