AMBOHIDRAPETO – Un bébé abandonné sauvé

Un fait-divers à fendre le cœur. Un nouveau-né a été abandonné au bord de la rue, dans le quartier d’Ambohidrapeto, mercredi en début de soirée. Il a été mis dans un panier. Le commissariat de la sécurité publique d’Itaosy a envoyé son équipe dès qu’il en a été avisé. La police a rapidement amené le bébé dans un hôpital de proximité. L’équipe médicale a soumis le petit ange à un contrôle. D’après elle, il est à présent hors de danger. Une famille de bonne volonté est venue le voir et prendre soin de lui jusqu’à sa sortie. Elle lui a acheté des accessoires et des vêtements. Elle espère pouvoir le garder en attendant l’engagement de procédure. L’avis du juge des enfants est attendu concernant le placement provisoire du bébé. En même temps, la police a ouvert une enquête pour identifier, arrêter, enquêter et présenter au tribunal l’auteur de cet abandon d’enfant. « On peut même qualifier ce qui s’est passé d’une tentative d’infanticide, car le pauvre innocent aurait pu mourir d’hypothermie, vu qu’il fait froid et qu’il pleut. Il n’était pas à l’abri de toutes sortes de danger », déplore un policier.