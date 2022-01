Scène artistique – La Teinturerie Ampasanimalo entame sa nouvelle saison

Lieu d’émerveillements, d’échanges et de découvertes artistiques, exclusif au cœur de la capitale, la Teinturerie d’Ampasanimalo ouvre sa scène pour tous les artistes en cette nouvelle année qu’elle promet productive.

Dans sa promotion et dans sa contribution au développement du secteur artistique, mais aussi dans l’éducation artistique à l’échelle nationale, la Teinturerie d’Ampasanimalo s’est toujours distinguée de toutes les galeries d’art de la ville des Mille. D’un lieu de découverte à un lieu de rencontre pour tous les passionnés d’art de tous horizons, elle s’affirme aussi comme une plateforme de diffusion de différentes manifestations culturelles incontournables. Devenant ainsi un lieu de rendez-vous propices aux festivités musicales, mais aussi à la créativité d’artistes traditionnels ou contemporains par le biais de diverses expositions, le tout dans une parfaite harmonie, la Teinturerie d’Ampasanimalo continue de surprendre son public. Si l’année passée fut quand même propice à l’enchantement de tous ceux qui s’y sont retrouvés, malgré le contexte sanitaire, cette nouvelle année le sera tout autant. Un appel à participation de la Teinturerie Ampasanimalo es t déjà ouvert à tous les artistes ou groupes qui souhaitent exposer leurs talents sur sa scène.

« Des expositions fédératrices »

Pour ce faire, un extrait audio-vidéo des œuvres, une photo officielle, une biographie, une fiche technique et un plan de scène sont sollicités en guise de dossier à envoyer par mail au « lateinturerie.diffusion@gmail.com ».

En outre, dans la continuité des projets artistiques déjà entamés depuis l’année dernière avec des artistes de tous horizons, tout en contribuant aussi à l’émergence de nouveaux projets pour cette année, de belles séries d’expositions d’arts sont toujours au programme de la Teinturerie d’Ampasanimalo cette année. Dans ce cadre enchanteur, ayant depuis longtemps nourri la soif de découverte et d’échanges artistiques des Tananariviens, le collectif d’artisans « Idom Art » est déjà à découvrir ce mois-ci.

Né de la synergie de plusieurs années de travail entre un ébéniste français et des artisans marqueteurs malgaches de talent. Le collectif, qui a mué en une société de droit malgache, fondée en 2011, est aujourd’hui expert dans la création, la fabrication et la commercialisation de tableaux et autres objets de marqueterie. C’est grâce au talent de douze artisans qu’Idom Art a su se faire une notoriété dans le milieu.

Accompagnés par Maud Brun, jeune française, gestionnaire en économie du développement, ces artistes dévoilent l’étendue de leur créativité dans le cadre d’une exposition unique jusqu’au 18 février. Artistes professionnels, amateurs ou en devenir peuvent saisir leur chance de se faire remarquer sur la scène de la Teinturerie d’Ampasanimalo ou d’exposer leurs œuvres dans sa galerie d’art cette année.