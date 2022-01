Sainte Marie – Une plantation de cannabis découverte

Fait-divers inhabituel à Sainte Marie. Une plantation de chanvre indien a été découverte à Lambotsira Mahavelo. Le cannabis s’est développé dans un champ de manioc. Avec l’arrivée de la pluie, les plants de chanvre ont colonisé les lieux et ont gagné en hauteur. La culture clandestine ne pouvait plus passer inaperçue. Le week-end dernier, après avoir découvert le pot-aux-roses, les autorités ainsi que le fokonolona ont tenu à l’œil l’endroit mais l’individu qui se trouve derrière ne s’est pas manifesté. Avant-hier, les forces de défense et de sécurité ont décidé d’arracher les pieds de cannabis et de les incinérer.

Les plants étaient hauts de près de deux mètres. Se terrant probablement dans les environs, la personne qui les a entretenus reste introuvable. De source auprès des forces de défense et de sécurité, il y aurait de fortes chances que le malfaiteur ait déjà quitté l’île. Elles entendent de ce fait élargir les recherches dans les districts voisins. Le mystère est pour l’instant entier quant à l’identité du fugitif. Les riverains interrogés affirment n’avoir remarqué personne rôder autour du champ de manioc jusqu’à ce que cette affaire n’éclate au grand jour. Les recherches se poursuivent.