Mahanoro – L’État encourage le reboisement responsable

Le lancement de la saison du reboisement s’est tenu hier, à Mahanoro. Au-delà du simple geste de planter des arbustes, l’État veut amener la nation à s’imprégner du concept de “reboisement responsable”.

Tirer les leçons du passé. Baomiavotse Vahinala Raharinirina, ministre de l’Environnement et du développement durable, le concède. Il faut aller au-delà du simple geste de planter des arbustes pour parvenir à atteindre l’objectif de reverdir Madagascar. Aussi, en ce début de la saison du reboisement, l’État lance le concept de reboisement responsable.

Comme le déclare la ministre de l’Environnement, le simple fait de planter des arbres ne suffit plus. Le reboisement responsable implique donc un effort soutenu et continu.

Intégrer le réflexe de reboisement dans le mode de vie des habitants de la Grande île est l’objectif, au delà des coups de communication, ou encore, des événements ponctuels. Aussi, le reboisement responsable implique de faire un suivi périodique des arbustes plantés, les entretenir, mettre en place des barrières anti-feu.

« Nous savons que la majorité des arbustes ne survivent pas, faute de barrière anti-feu. Il faut aussi, que nous nous familiarisions aux bonnes techniques pour planter des arbres. Il y a trop d’opérations de reboisement qui ne tiennent pas compte des normes, des arbres idoines selon la nature du sol, ou encore, le type d’arbre idoine pour la zone cible », indique la ministre Raharinirina. Elle ajoute qu’il y a des techniciens disponibles pour prodiguer les conseils et enseigner les techniques de reboisement.

L’efficacité pour avoir des impacts concrets sur la reforestation du pays doit donc être la finalité de chaque opération de reboisement dorénavant. Et le défi est de taille. Comme l’avance Baomiavotse Vahinala Raha­rinirina, l’objectif à court et moyen terme est que l’étendue de terre reboisée soit plus grande que celle détruite par les incendies de forêt et les feux de brousse.

L’affaire de tous

Le feu est l’un des principaux fléaux qui ravagent les forêts de Madagascar. Il est estimé qu’environ 100 000 hectares partent en fumée chaque année. Pour la saison de reboisement de cette année 2022, le ministère de l’Environnement et du développement durable se fixe comme challenge de couvrir 150 000 hectares, y compris le replantage de mangroves. Outre la plantation manuelle d’arbustes, le largage de graines par des drones sera la technique utilisée.

Hier, sur le site de reboisement, à une vingtaine de kilomètres de Mahanoro, 50 000 arbustes ont été plantés manuellement et 500 kilos de graines ont été largués par des drones. À ceux qui seraient tentés d’attendre les fonctionnaires de son département pour faire le suivi et entretenir les périmètres à reboiser, la ministre Raharinirina anticipe en déclarant, planter, entretenir et protéger les arbres, c’est l’affaire de tous. Tel est l’esprit du reboisement responsable.

La ministre de l’Envi­ronnement reconnaît, en effet, que les agents des eaux et forêts ne pourront pas surveiller toutes les zones de reboisement, avec les 800 000 hectares d’aires protégées et forêts primaires à sécuriser.

Aussi, l’implication de tous est cruciale pour renverser la tendance de la dégradation des forêts. Afin de convaincre l’ensemble de la population de l’urgence de situation, le thème de la saison de reboisement de cette année fait référence aux problèmes d’eau de ces derniers mois.

Une pénurie a touché une grande partie du pays à cause du tarissement de certains cours d’eau, durant le dernier trimestre de l’année 2021, à cause de l’insuffisance et du retard des eaux de pluie. Traduit librement, le thème de la saison du reboisement de cette année est, Planter des arbres pour rétablir les eaux de source, gages de la subsistance de la population. Rétablir ce qui est détruit et revivifier l’environnement résume justement les défis de la reforestation inscrite dans la liste des priorités étatiques.

Le Président annule son déplacement

La reforestation du pays est inscrite au point 10 des Velirano de Andry Rajoelina, président de la République. Comme chaque année, depuis le début de son quinquennat, il était prévu qu’il donne le coup d’envoi de la saison annuelle de reboisement, à Mahanoro, hier. En raison du mauvais temps, mais également, afin de se consacrer à trouver des solutions à l’inondation à Antananarivo, et pour venir en aide aux sinistrés, le chef de l’État a annulé son déplacement.

Pareillement, pour les responsables étatiques qui devaient faire le voyage avec le Président, dont Christian Ntsay, Premier ministre, et les deux présidents des Chambres parlementaires. Aussi, outre la ministre de l’Environnement, le contrôleur général de police Fanomezantsoa Randrianarisoa, ministre de la Sécurité publique, Paubert Mahatante, ministre de la Pêche Sophie Ratsiraka, ministre de l’artisanat, et Tahina Juliana Ratovoson, vice-ministre chargée de Jeunesse, ont représentés l’Exécutif à l’événement d’hier.