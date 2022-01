Intempéries – Des écoles fermées dans trente-trois localités

Le ministère de l’éducation nationale a annoncé que les écoles se trouvant dans près de trente-trois localités devront arrêter les cours durant 48h à partir de ce jour.

Les cours seront suspendus pendant deux jours dans quelques quartiers de la capitale, localités en danger imminent, selon le ministère de l’Éduca­tion nationale, hier. Cette décision a été surtout motivée par les risques d’inondation et de glissement de terrain dans certaines zones. Les quartiers concernés se trouvent dans les zones soumises à une alerte rouge et jaune. Les activités pédagogiques vont être suspendues au niveau de la région Analamanga et notamment à Tsia fahy, Androhibe, Antsahandita, Bongatsara, Antanetikely,Ambohijoky, Alaitsinainy Ambazaha, Ampahitrosy, Soalandy, Ampanefy, Soavina, Anosi­- zato Andrefana, Ampitatafika, Ambavahaditokana, Fenoa­rivo, Itaosy, Ambohitriman­- ­jaka, Fiadanana, Ampagabe, la Haute Ville, la colline de Manjakamiadana et ses environs, Antohomadinika IIIG Hangar, Ankorondrano Andranomahery, Ampefiloha, Ambodirano, Ilaniva to Ampasika, Anosibe An’ala, Antanambao Manampotsy, Marolambo, Mahanoro, Andramasina, Ambatolampy. Les écoles sont invitées à appliquer le protocole pédagogique. Dans les zones en alerte verte, les comités de vigilance implantés dans chaque école sont appelés à la vigilance.

Organisation

Au collège Bright sise à Anosibe, les cours en présentiel ont été suspendus hier matin en raison du mauvais temps. Les élèves doivent patauger dans l’eau avant d’arriver dans les salles de classes. « Nous avons décidé d’arrêter les cours pendant 48h. Le quartier tout entier est immergé sous l’eau depuis la pluie incessante de lundi. Les élèves ne peuvent pas sortir de chez eux puisque le niveau de l’eau arrive jusqu’aux genoux. La plupart des élèves sont devenus sinistrés à cause de la montée des eaux », souligne Harivelo Solofomanana, directeur du collège Bright School d’Anosibe.

Pour d’autres écoles qui ne sont pas concernées par la consigne du ministère de tutelle, des mesures ont été également prises pour protéger les élèves. Pour le cas de l’École Sacré Cœur Antani­mena (ESCA), les classes intermédiaires n’ont pas cours à partir de ce jour et demain. Les élèves recevront la consigne selon l’organisation de chaque cycle. Les élèves en classe d’examen, par contre, continuent les cours. Ceux qui ne peuvent pas aller à l’école à cause des conditions météorologiques devront le signaler au Préfet d’études.