Imbec’iles

Antananarivo a commencé à avoir des difficultés à évacuer les eaux de pluie au début des années 80. À l’époque la rue à Ampefiloha, alors que les immeubles Aro et Fiaro n’existaient pas encore, était submergéé d’eau à chaque pluie. De même, le quartier qui abrite le commissariat de police, était souvent sous l’eau. Mahamasina avait également des difficultés pour évacuer l’eau de pluie. Un match international a dû être rejoué puisque la pelouse était gorgée d’eau. Quarante ans après, les choses ont empiré, l’indiscipline de la population étant, les remblais aidant.

On ne peut que s’en mordre les doigts de voir la ville sombrer dans l’inondation à cause de l’imbécilité de sa population et certains de ses dirigeants. On n’a jamais assez averti, tiré la sonnette d’alarme devant les méfaits des remblais sauvages et de l’indiscipline de certains citoyens qui confondent égoûts et bacs à ordures depuis des années. Ce qui devait arriver arriva. On ne peut en vouloir à une population composée à 80% d’illettrés produits de plusieurs décennies d’exode rural et donc inaptes à vivre en ville. En revanche, certains dirigeants ne sont pas exempts de tout reproche. Ils sont même coupables de haute trahison en mettant en péril toute la ville et toute sa population.

Le mal est fait et on se demande maintenant comment va-ton s’y prendre à chaque saison de pluie étant donné qu’on ne peut pas déblayer. Antananarivo est condamnée à devenir une v’ile flottante dans des eaux sales et qui n’a plus aucun avenir.

Eh oui, la construction d’une ville nouvelle n’est pas un caprice n’en déplaise à ses détracteurs, de même que le téléphérique. Pour rallier Mahamasina à Ambanidia, c’est mieux de passer par les airs que de traverser un océan d’eau de selle à bord d’une charrette. À vous de choisir.