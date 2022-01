CAN 2021 – Groupe D : L’Égypte sans souci, Salah acclamé

Ponçage parquet

Sans briller, l’Égypte a battu le Soudan et file vers les huitièmes de finale. Les Pharaons terminent seconds derrière le Nigeria.

L’Égypte a assuré sans trembler sa place en 8e de finale en dominant le Soudan (1-0), trop limité pour résister à la bande à Salah, hier à Yaoundé à la Coupe d’Afrique des nations.

Mais les Pharaons terminent deuxièmes derrière le Nigeria, qui a battu la Guinée Bissau (1-0) et se préparent un potentiel 8e de finale choc contre le vainqueur du groupe, qui pourrait être la Côte d’Ivoire.

Salah n’a pas marqué, le but égyptien est signé Moha­med Elsayed (35e ), mais le capitaine est resté la star du match, acclamé par la belle affluence du stade Ahidjo même quand il est parti tirer un corner (71e )!

Le public a ronronné de plaisir à chaque action de la star de Liverpool, quand il a manqué d’un souffle une passe en petit-pont (18e ) ou quand a mis le feu dans la défense sur ses dribbles, provoquant une belle parade de Mohamed Mustafa (60e ).

Après les stades vides des premiers jours de compétition, les autorités camerounaises ont libéré les fonctionnaires et les élèves pour tous les après-midi de la CAN et les forces de l’ordre généreusement ouvert les grilles, le stade se remplissant en cours de match.

Frisson

Le baroud d’honneur soudanais a aussi fait frémir la foule. Mais les Crocodiles ne sont sortis de l’eau que dans le dernier quart d’heure. Il n’étaient pas assez forts pour inquiéter leurs rivaux dans ce derby du Nil.

Seul frisson, un coup franc boxé par le gardien Mohamed El Shenawy (81e ).

Les coéquipiers de Salah n’ont marqué qu’une fois, d’un coup de tête d’Elsayed, laissé trop libre sur un corner par les Faucons de Jediane, l’autre surnom de la sélection soudanaise.

Mustafa, le goal d’El Mer­reikh, n’était peut-être pas totalement remis de son choc la tête contre le poteau sur l’arrêt provoquant le corner (32e ).

Il peut se consoler en se disant que Salah ne lui a pas marqué de but.