Atsimo Andrefana – La Covid-19 reprend de l’ampleur

Regain. La région Atsimo Andrefana se situe au cinquième rang des régions où il y a le plus de cas de covid-19 après Analamanga, Diana, Vakinanakaratra et Menabe, si l’on se réfère aux derniers chiffres du ministère de la Santé sortis samedi dernier. En une semaine, du 8 janvier au 14 janvier, quarante huit nouveaux cas ont été enregistrés pour Atsimo Andrefana. Tout le territoire national a enregistré cinquante-deux nouveaux décès durant cette semaine du 8 janvier mais il est difficile d’obtenir le nombre de décès pour la région Atsimo Andrefana.

La direction régionale de la Santé Atsimo Andre­fana explique que tous les chiffres sont envoyés au ministère central qui en assure la publication officielle et que « la direction n’est pas habilitée à dévoiler des chiffres …». Aucune précision donc en ce qui concerne le cas spécifique d’Atsimo Andrefana. La semaine d’avant, c’est-à-dire du 1er au 7 janvier 2022, cinquante-trois cas de Covid ont été déclarés o fficiellement pour Atsimo Andrefana.

Il y a eu cinquante-quatre décès également dans tout le pays durant cette semaine suivant le jour de l’an mais il est impossible de connaître le nombre de décès pour Toliara et les autres districts périphériques.

Cas graves

Toujours est-il que des sources auprès de l’hôpital Manara-penitra de Mitsinjo Betanimena, le seul qui peut accueillir les malades de la covid à Toliara, confirment qu’il y a effectivement des décès.

La semaine dernière, un médecin de nationalité étrangère, travaillant à Toliara et qui était responsable de l’Association des parents d’élèves du Collège français de Toliara, a été emporté par la covid au Manara-penitra. Une source soignant une malade au Manara-penitra confirme que sur vingt personnes suspectées porteuses du virus, et ayant attendu les résultats des tests, seize ont été déclarées positives en une journée.

« Les cas graves sont gardés à l’hôpital et le reste est traité à domicile. Les médecins et soignants donnent des médicaments aux cas modérés et ils peuvent rentrer » témoigne la source. «Il y a au moins une inhumation par jour ou tous les deux jours. On dit que ce sont des cas de covid » livre le gardien d’un cimetière communal. Les autorités locales, en l’occurrence le Centre régional de commandement opérationnel de lutte contre le coronavirus (CRCO), ne se prononcent pas périodiquement sur les cas de covid.

La dernière apparition média tique remonte au 4 janvier dernier où le porte-parole avait annoncé 113 cas de covid depuis la nouvelle vague, sans préciser le nombre de décès. Si l’on tient compte des chiffres émanant du CRCO et ceux publiés par le département de la santé, il y a de ce fait 214 cas de covid dans l’Atsimo Andrefana depuis le début de l’année. Le CRCO a sensibilisé sur les gestes barrières sans apporter plus de restrictions. Les écoles ont repris lundi dernier mais bon nombre de parents s’inquiètent quand-même de ce retour des élèves coïncidant avec la reprise en force du coronavirus.