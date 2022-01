Antsiranana – Covid-19 : Les Chefs religieux se joignent au combat

Les chefs réligieux partent en croisade contre la Covid-19. Ils ont discuté de la stratégie adoptée.

Face à la crise sanitaire et humaine déclenchée par la Covid-19 et aussi face à la hausse incessante des taux de positivité, les leaders religieux, issus des différentes confessions de la ville d’Antsiranana se sont donné rendez-vous dans la grande salle de la région DIANA pour discuter le rôle crucial des chefs religieux dans la lutte contre la propagation de la pandémie de covid-19 dans la région.

L’initiative a émané du Comité Régional de Coordi­nation Opéra­tionnelle DIANA, qui a essayé de mettre en pratique des approches innovantes pour freiner la contamination. Il s’appuie une fois de plus sur son ancrage local et sa relation de confiance instaurée avec les leaders religieux pour intensifier ses activités de prévention envers les populations et les plus vulnérables dont les membres de leurs communautés respectives.

Cette fois, ils ont mis de côté leurs différences et ont proposé ensemble des solutions permettant de lutter contre l’ennemi commun , de mieux se relever et de promouvoir la solidarité dans la bataille contre ladite pandémie.

Lors de cette réunion si importante , l’organisation a insisté que les populations font davantage confiance aux leaders religieux qu’aux institutions publiques envers lesquelles elles ont tendance à exprimer une réelle méfiance.

«Influents auprès de leurs communautés, les chefs religieux, peuvent donc à leur tour diffuser les informations auprès de leurs églises ou de leurs mosquées respectives au sujet des gestes barrières pour endiguer la propagation. Ils sont des partenaires essentiels» a affirmé Taciano Rakotomanga , secrétaire général de la région Diana qui a dirigé cette rencontre.

Pas d’accord

Lors d’une série de discussion , ces guides spirituels sont tous convaincus qu’il est donc nécessaire de travailler main dans la main pour lutter contre les fausses croyances et les fausses informations qui peuvent venir perturber le combat contre la maladie.

Cependant, ils n’étaient pas d’accord sur la limite du nombre de personnes allant à l’église ou à la mosquée car la taille n’es t pas la même. Ils ont ainsi argumenté sur l’importance du respect de la distanciation sociale, quel que soit le nombre de personnes rassemblées.

«Nous étions malheureux d’entendre que la propagation de la pandémie était due au mépris de l’église ou de la mosquée pour le nombre limité, mais nous ne sommes pas sans savoir que réalité dans les taxis, les marchés, les discothèques, les bars, les salles de spectacles parle d’elle-même» a déploré Pasteur Jackie, président de l’Association des pasteurs évangéliques d’Antsiranana. Son propos a été applaudi par l’assemblée.

Car les actions des chefs religieux influencent les valeurs, les attitudes, les comportements et les actions des gens , ils ont montré leur détermination à sensibiliser leurs membres à se faire vacciner. Pour ce faire, les personnels de la santé vont prochainement se déplacer auprès de leurs communautés . Un calendrier a été déjà établi.

Mieux vaut tard que jamais.