Ambohitrimanjaka – La digue de Sisaony protégée à temps

Ambohitrimanjaka a échappé au pire. La menace de rupture de la digue de Sisaony à Ampiriaka est levée. « Les hommes du village ont travaillé jusqu’à minuit, dans la nuit du mardi, pour protéger la digue. Des sacs de sable et des bois ronds ont été installés pour couvrir la partie où il y a eu des fuites. », indique le maire de la commune rurale d’Ambohi­trimanjaka, Ihajasoa Randria­manalintsoa, hier.

Les autorités se sont dépêchées sur place, après l’alarme des habitants d’Ambohitri­manjaka, sur la menace de rupture de la digue de Sisaony, dans la nuit du mardi. Vers minuit, Christian Ntsay, premier ministre, le général Saifoudine Nandrasana, Commandant de la Zone de défense sécurité (ZDS) Ikopa, le général Elack Olivier Andriankaja, directeur général du Bureau national de la gestion des risques et catastrophes (BNGRC) sont descendus dans cette commune. Hier matin, le ministre de l’Aménagement du territoire et des domaines, Hajo Andria­nainarivelo et le ministre de l’Agriculture et de l’élevage, Harifidy Ramilison ont été, également, sur place. « Si cette digue avait rompu, deux tiers de la commune d’Ambohitriman­jaka et la totalité des rizières, soit, 2 100 hectares, auraient été sous l’eau », enchaine Ihajasoa Randriamanalintsoa. Des travaux sous le système Haute intensité de mains d’œuvre (HIMO), dirigés par le Fonds d’intervention pour le développement (FID) sont en vue, à compter de ce jour, pour renforcer la prise, construite vers les années 1960. Elle n’aurait pas été entretenue, depuis sa création. La commune d’Ambohitrimanjaka surveille de près cette digue qui la traverse. Elle serait vulnérable.