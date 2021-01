Enseignement supérieur – Des universités interdites de délivrer des diplômes

Les commissions de validation sur l’habilitation à l’œuvre. Tandis que les instituts d’enseignement supérieur pullulent dans le pays, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique essaie de recadrer l’habilitation des enseignements supérieurs. Dans un communiqué, le ministère a rappelé qu’il est le seul à pouvoir octroyer l’habilitation pour les universités. Ceux qui n’ont pas obtenu l’habilitation ne pourront pas délivrer des diplômes à leurs apprenants.

Par le biais de la commission nationale d’habilitation ou CNH et la Commission de référence pour les formations en Médecine, une réunion va se tenir pendant une semaine afin de traiter les dossiers en cours. La commission va traiter plus de deux cent vingt dossiers, pour la première journée, vingt-cinq dossiers sur la CRFM et la commission sur la science. Les domaines concernés par la demande d’ouverture d’un institut sont axés sur la science, la technologie, les lettres, les sciences humaines et les sciences sociales.