Dames – SBBC et MB2ALL invincibles

Imbattables. Les équipes finalistes du précédent championnat national N1A dames sont restées invincibles à l’issue de la quatrième journée du championnat de Madagascar N1B dames. Ces deux formations viennent d’arracher leur quatrième victoire en autant de rencontres.

Dans le groupe A, Soma beach basketball club Boeny a défait hier Tamifa Amo­ron’Imania sur le score de 67 à 60. Les Majungaises ont pourtant cédé le premier quart-temps à ses adversaires 14 à 19 avant de rectifier le tir en deuxième période. Le score était de 44 à 24 à la fin du deuxième quart-temps, en faveur du SBBC.

Dans l’autre groupe, MB2ALL vice-champion national a arraché lui aussi son troisième succès hier en écartant sans trembler sur le score de 74 à 57 Ankaratra Vakinankaratra. Les quatre équipes les mieux classées de chaque groupe se qualifieront en quarts de finale.

Dans le groupe A, SBBC se hisse provisoirement en tête devant Cospn 2 Atsi­nanana qui compte deux victoires et deux défaites. JEA, créditée de deux victoires et deux défaites, et Tamifa, une victoire et deux défaites, occupent respectivement la seconde et la troisième places.

Dans le groupe B , MB2ALL occupe la position de leader avec trois succès en autant de rencontres. Ankaratra et Serasera, tous les deux de la ligue de Vakinakaratra, se trouvent en deuxième position avec deux victoires et une défaite. Et ASA Analamanga complète la liste des quatre qualifiés avec une victoire et trois défaites.

ASA s’est imposé de justesse hier 50 à 47 contre BC Est Atsimo Andrefana. Les Antsirabéennes de JEA ont écarté quant à elles les Tamataviennes de CRJS 68 à 37. Le calendrier des quarts sera connu ce jour.