Cybercriminalité – Un faux officier général incarcéré

Un usurpateur de 31 ans est écroué à Antsiranana depuis lundi. Il avait arnaqué des personnes en se faisant passer pour un officier général de la gendarmerie nationale.

Sur facebook, il avait utilisé la photo d’un ancien secrétaire d’État chargé de la gendarmerie (SEG). Plus tard, il l’avait changée avec la photo d’un autre général. Et récemment, il s’était servi de celle de l’actuel SEG Richard Ravalomanana.

Il entrait en contact avec des jeunes. Il prétendait être capable de les aider à devenir gendarme contre une certaine somme. Selon lui, il n’y avait plus d’ élèves à l’école de la gendarmerie à Ambositra et on devait en trouver au plus vite possible. On n’avait plus besoin de concours, mais juste de payer, avait-il essayé de persuader ses cibles.

Cinq jeunes de Vohémar se sont faits avoir par l’aigre­-fin. Ils étaient venus jusqu’à Ambositra après avoir reçu les convocations qu’il avait envoyées. Là-bas, ils s’étaient rendus compte qu’ils avaient été victimes d’une pure escroquerie. Sans tarder, la gendarmerie locale a ouvert une enquête avec le service de lutte contre la cybercriminalité et la section de recherches criminelles d’Antsiranana où a été localisée l’usurpateur le 13 janvier. Escroquerie, usurpation d’identité et de fonction, extorsion de fonds, détention et port illégal d’effets militaires constituent son inculpation.