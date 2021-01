Basketball – N1A Hommes : GNBC et ASCUT leaders

Le championnat national N1A a procédé hier à la quatrième journée. Les gendarmes et les Tamataviens de l’Ascut occupent la première place de leurs poules respectives.

L’ambiance était au rendez-vous hier comme lors des précédentes journées du championnat de Madagascar N1A hommes au palais des sports de Mahamasina. Ascut Atsinanana s’est propulsé en tête de la poule B en battant Cosfa Analamanga sur le score de 89 à 72.

Les Tamataviens ont dominé les débats du début à la fin du match. L’équipe d’Olivier, capitaine de l’équi­pe nationale à la qualification de l’Afrobasket, mène timidement 16 à 15 à la fin du premier quart-temps avant de prendre le large, 45 à 32 à la pause. Ascut a creusé encore plus l’écart en troisième période avec le score au terme de la partie de 66 à 49.

Vu leur avantage, l’entraîneur Richard Rabearison aligna les jeunes Tahiana, Andry et René en dernier quart-temps. « Nous étions tout simplement avantagés sur le plan gabarit et défense… Notre faille réside plutôt dans la finition » confie Richard Rabearison coach de l’Ascut. « Nous avons bien préparé ce championnat et nous avons aussi une cohésion intouchable » souligne John Raveloma­nantsoa, pièce maitresse de l’équipe et meilleur marqueur du match avec vingt réalisations. Dans ce groupe B, Cospn Analamanga a arraché sa quatrième victoire hier.

Sans surprise

Les Policiers ont écrasé l’ASB Itasy sur le score fleuve de 101 à 62. Ils menaient 52 contre 26 à la pause. La gendarmerie nationale basketball (GNBC) Analamanga occupe sans conteste pour sa part la première place du groupe A. Les Gendarmes ont décroché sans trembler hier leur quatrième victoire sur le score de 117 à 45 face à TMBB Analamanga.

La bande à Elly Randria­mampionona a largement mené 50 à 29 à la pause. «Tout allait bien et sans souci jusqu’ici sauf le match contre Sebam Boeny … Nous sommes déjà qualifiés en quarts de finale et notre objectif est d’enchaîner les victoires pour arriver en finale et conserver le titre » confie le coach Lova Raha­ridera. Dans le groupe A, ASCB Boeny vient de décrocher sa première victoire en battant sur le score de 61 à 52 2BC Analanjirofo. Sebam Beny et Cosmos Diana occupent la deuxième et la troisième places provisoires de ce groupe. Après une phase de poule sans victoire, TMBB Analamanga se trouve lanterne rouge.